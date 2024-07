Novo reitor da Feevale quer ampliar para 15 mil o número de acadêmicos

Ampliar de 10 para 15 mil o número de acadêmicos é uma das metas do novo reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, que assumiu o cargo no dia 28 de junho, na gestão 2024/2027. O reitor reafirmou o papel da instituição de Ensino Superior em promover uma educação com qualidade, bem como proporcionar o desenvolvimento da pesquisa em inúmeras áreas, apoiando o progresso da sociedade.

Pesquisas voltadas à sustentabilidade e ao meio ambiente também estão sendo feitas na universidade para enfrentar problemas com as pandemias e eventos climáticos. O reitor informa que a Feevale, através de seu Centro de Tecnologias Limpas, realiza pesquisas com o objetivo de resolver o volume de lixo gerado em municípios atingidos pela maior catástrofe climática ocorrida, em maio, no Rio Grande do Sul. Ele explica que os estudos buscam uma forma de ajudar as prefeituras a lidar com o lixo.



José Paulo é administrador de empresas, com doutorado em Educação pela Pucrs, sobre modelo de gestão no Brasil e na Coreia, e pós-doutorado pela UfPel, com pesquisa envolvendo diretores de escolas gaúchas e de Singapura.



Hoje, a Feevale oferece 70 cursos de graduação, 22 MBAs e especializações, nove mestrados, cinco doutorados, além de contar com 125 projetos em 39 grupos de pesquisa, 32 projetos, quatro programas sociais, seis projetos culturais e dois esportivos.

A universidade também mantém parceria com 155 instituições em 32 países; no Feevale Techpark tem 117 empresas instaladas; possui nove polos em diferentes cidades gaúchas; uma Escola de Aplicação, um teatro com capacidade para 1.842 pessoas.

No total, a Feevale tem 10 mil alunos em todos os níveis de ensino e 1,3 mil professores, funcionários e estagiários.



O reitor José Paulo da Rosa detalhou os planos para a instituição durante vistia ao Jornal do Comércio, nesta segunda-feira (15), quando esteve acompanhado da chefe de gabinete, Isabela Guzzon, e da gerente de marketing, Luciane Mineiro. Na oportunidade, foram recebidos pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.