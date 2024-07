Leilão de transmissão prevê investimento de R$ 412 milhões no RS

O leilão de transmissão marcado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para 27 de setembro, entre outros empreendimentos, contemplará a implantação de 67 novos quilômetros de linhas de energia no Rio Grande do Sul. O investimento na iniciativa é estimado em aproximadamente R$ 412 milhões.

As obras deverão levar até quatro anos para serem concluídas, a partir da assinatura do contrato, e deverão gerar em torno de 1 mil empregos. Serão abrangidos pelas linhas os municípios de Nova Petrópolis, Presidente Lucena, Feliz, Linha Nova, Caxias do Sul, Lindolfo Collor, Ivoti, São José do Hortêncio, São Sebastião do Caí, Portão, Vale Real, Dois Irmãos, Estância Velha, Novo Hamburgo e São Leopoldo.

A presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Daniela Cardeal, ressalta que esse conjunto de obras dará uma maior estabilidade ao atendimento elétrico da região metropolitana de Porto Alegre. Porém, a dirigente enfatiza que será necessário, futuramente, também fortalecer a infraestrutura de outras regiões gaúchas.

“Nós precisamos inserir a Fronteira Oeste, parte da Campanha, que vai até a Região Sul, que não estão atendidas”, aponta Daniela. Ela lembra que essas áreas possuem um enorme potencial de geração de energia através de fontes como a eólica, solar, biomassa e hídrica.

No total, o leilão, que será realizado na sede da B3, em São Paulo, oferecerá quatro lotes de obras com 850 quilômetros de linhas de transmissão e subestações com capacidade de transformação de 1,6 mil MVA. Os investimentos previstos são de R$ 3,8 bilhões.

O certame também envolverá a continuidade da prestação de serviço público de empreendimentos existentes (162,9 quilômetros de linhas de transmissão e 300 MVA de capacidade de transformação em subestações). Além do Rio Grande do Sul, os empreendimentos estarão localizados na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

O prazo para operação comercial dos empreendimentos varia de 42 a 60 meses, para concessões por 30 anos, contados a partir da celebração dos contratos. O valor global da Receita Anual Permitida de referência (RAP máxima) a ser paga aos empreendedores é de aproximadamente R$ 618 milhões.

Obras que serão feitas no Estado:

- LT 230 kV Ivoti 2 - São Sebastião do Caí 2, com 19,26 km

- LT 230 kV Caxias - São Sebastião do Caí 2 C1, com 44 km

- SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 - 2 x 150 MVA

- SE 230/138 kV Ivoti 2 - 2 x 150 MVA

- Trechos de LT 230 kV entre a SE Ivoti 2 e a LT 230 kV Caxias - Campo Bom C1, com 1,2 km

- Trechos de LT 230 kV entre a SE Ivoti 2 e a LT 230 kV Caxias - Campo Bom C2, com 1,2 km

*SE – Subestação de Energia

** LT – Linha de Transmissão

Fonte: Aneel.