Coleta do IPCA em Porto Alegre já foi normalizada, afirma gerente do IBGE

A coleta de preços na região metropolitana de Porto Alegre para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrou o mês de junho normalizada, após um período de intensificação da modalidade remota em função do desastre climático no Rio Grande do Sul, informou André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).