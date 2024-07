Dólar recua, mas exterior limita à espera de Powell

O dólar opera em baixa ante o real na manhã desta terça-feira, 9, mas de forma limitada diante da queda das commodities e alta dos juros dos Treasuries. A moeda americana também sobe moderadamente em relação a pares principais e algumas divisas emergentes e ligadas a commodities no exterior.



O mercado de câmbio retoma queda, após o dólar subir 0,26% na segunda-feira, 8, com ajuste técnico. Nas três sessões anteriores, a moeda americana havia caído 3,5%, respondendo à ausência de ruídos com o Banco Central e à reafirmação do compromisso do governo Lula com o cumprimento do arcabouço fiscal. No mês, o dólar acumula baixa de cerca de 2,00%.



Com o feriado de 9 de julho no Estado de São Paulo nesta terça, a liquidez deve ser reduzida na sessão e costuma abrir espaço para certa volatilidade da taxa de câmbio.



A agenda local também é enxuta, deslocando as atenções dos investidores para o testemunho do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sobre o relatório semianual de política monetária, em audiência no Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos (11h). Também há discursos previstos dos diretores do Fed Michael Barr (10h45) e Michelle Bowman (14h30).



Na pauta política, a expectativa é pela entrevista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em que deve anunciar o projeto de lei de renegociação das dívidas dos Estados com a União (10h30).



Toda a atenção do governo, dos líderes, como também do próprio ministro da Fazenda, estão no diálogo com a Câmara dos Deputados para a votação até o dia 17 da regulamentação da reforma tributária no âmbito da Câmara.



A MCM Consultores elevou sua projeção para o IPCA de 2024, após o reajuste nos preços da gasolina e do GLP anunciado ontem pela Petrobras. A estimativa para o IPCA fechado neste ano subiu de 3,90% para 4,10%.



Já a revisão para cima das projeções de inflação pelo Bradesco, de 3,8% para 4,1% para 2024, acompanha o movimento que tem sido feito por outros bancos e corretoras diante da escalada do dólar. A Quantitas revisou na segunda sua estimativa para IPCA deste ano de 4,1% para 4,3%, e a Warren Investimentos de 4,10% para 4,28%.



Às 9h42 desta terça, o dólar à vista caía 0,19%, a R$ 5,4655. O dólar futuro para agosto recuava 0,18%, a R$ 5,4795.