Feira do Azeite Gaúcho celebra cinco anos neste sábado com edição em Porto Alegre

Há cinco anos, apreciadores de azeite de oliva têm um local para comprar produtos diretamente de olivicultores do Estado. A Feira do Azeite Gaúcho surgiu em 2019 e comemora, neste sábado (6), aniversário de meia década. O evento começa às 10h, no pátio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), na rua Gonçalves Dias, nº 570, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

A Feira foi criada por meio de uma parceria entre a Seapi e o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva). Hoje, com 16 produtores de 11 municípios gaúchos, oferece variedades de azeite para degustação, conservas de azeitonas e outros produtos — feitos não somente dos frutos das oliveiras, mas também da madeira e das folhas das árvores

• Leia também: Vinícolas gaúchas apostam no retorno do enoturismo depois das chuvas

"Em 2019, tomando como modelo feiras de produtores de azeite em outros países, houve uma proposta da Secretaria da Agricultura, através do Pró-Oliva [Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura], ao Ibraoliva para realizar uma experiência, o que acabou se consolidando como a Feira do Azeite Gaúcho", explica o coordenador da Câmara Setorial das Oliveiras da Seapi, Paulo Lipp João.

Conforme Lipp, a cadeia olivícola gaúcha teve uma expansão crescente nos últimos 15 anos graças ao empreendedorismo de produtores no Estado. "Em 2017, com a criação do Ibraoliva, os olivicultores se organizaram institucionalmente, e a Feira é um dos resultados desse avanço", acredita.

O coordenador acrescenta que o espaço, além de um local de venda, gera oportunidade para a troca de experiências entre os próprios olivicultores. "Por outro lado, aproxima os consumidores dos produtores, possibilitando conhecer o trabalho nos olivais, a colheita da oliveira e a fabricação do azeite extravirgem".

Segundo dados da Seapi, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de azeite de oliva do Brasil, concentrando 80% da produção nacional. São mais de seis mil hectares de área plantada. A maior parte dos olivais está na Metade Sul do Estado, onde as condições climáticas e do solo favorecem o cultivo. Já a indústria do azeite de oliva gaúcho conta com 25 fábricas e 100 rótulos, muitos deles premiados internacionalmente.