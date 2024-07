CEEE Equatorial reabre agência em Eldorado do Sul

A CEEE Equatorial anunciou nesta quinta-feira (4), através de nota, a reabertura de sua agência em Eldorado do Sul, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes de maio. Durante a calamidade pública, a distribuidora seguiu atendendo em local cedido pela prefeitura do município.

A concessionária conta com 18 mil clientes em Eldorado do Sul e uma média de atendimento presencial que chega a 100 clientes diários. “Reforçamos nosso foco no cliente e na atenção a todas as suas necessidades no que se refere aos nossos serviços”, afirma o gerente de Relacionamento com o Cliente da regional Norte da CEEE Equatorial, Alessandro Trindade. A agência da empresa em Eldorado do Sul fica na Rua Mario Ribeiro, 143 - Loja 03, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Oferece os serviços de emissão de 2ª via de fatura; troca de titularidade; alterações de cadastro; pedidos de ligação e religação; geração de contrato de renegociação; e cadastramento ou cancelamento de fatura eletrônica.

A distribuidora também divulgou que os clientes de Porto Alegre ganharam um novo ponto de atendimento presencial da CEEE Equatorial. Depois da agência na Zona Norte, inaugurada na Av. Assis Brasil, é a vez dos clientes da Zona Sul da Capital contarem com atendimento na Av. Otto Niemeyer, 2500 - Loja 13.

Durante as enchentes, a CEEE Equatorial precisou fechar suas agências em Rio Grande, Palmares do Sul, Eldorado do Sul e São Jerônimo, mais a agência Central de Porto Alegre. “Dessas, apenas a agência do centro da Capital, na Rua Uruguai, segue fechada. Tudo foi tomado pelas águas. Mas estamos preparando uma nova agência central, com reabertura em breve”, finaliza Trindade.