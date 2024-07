'Me preocupa subida do dólar, é uma especulação', afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a atribuir a alta do dólar a uma "especulação contra o real", após a moeda americana fechar a segunda-feira, dia 1º, a R$ 5,65, maior cotação desde 10 de janeiro de 2022. As declarações ocorreram em entrevista à Rádio Sociedade, em Salvador (BA), nesta terça-feira(2).

"É um absurdo. Veja, obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real neste País", declarou.Na sequência, Lula afirmou que volta a Brasília para uma reunião nesta quarta-feira (3),. Segundo ele, o governo tem que agir em relação à situação sobre a suposta especulação contra o real.Eu não posso falar aqui o que é possível fazer, porque, se não, eu estaria alertando os meus adversários", declarou Lula.O real apresenta o pior desempenho entre seus pares latino-americanos. Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou crer que o patamar de câmbio vá se acomodar e que a situação do dólar se reverta, à medida que os processos de decisão sobre gastos do governo forem concluídos.