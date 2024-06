Sulgás lança chamada pública para suprimento de gás e biometano

A Sulgás lançou nesta quinta-feirachamada pública para recebimento de propostas de suprimento de gás natural e biometano (feito de matéria orgânica) a partir do próximo ano. A medida contempla um potencial de até 300 mil metros cúbicos ao dia em 2025 e até 500 mil metros cúbicos ao dia em 2026 e 2027.

Serão avaliadas propostas para recebimento do combustível via gasoduto, gás natural comprimido (GNC) ou gás natural liquefeito (GNL). As propostas deverão ser encaminhadas até 26 de julho para o e-mail [email protected] . O edital e seus anexos estão disponíveis no site sulgas.com.vc.

Conforme nota divulgada pela companhia, a iniciativa busca as melhores condições de suprimento de gás e diversificação do portfólio, dando oportunidade a todos os agentes do mercado, nacional e internacional, de ofertar o insumo para a Sulgás. Atualmente, são supridores de combustível para a distribuidora as empresas Petrobras, Galp e Sebigás. Poderão participar da chamada pública todos os produtores, nacionais ou internacionais, e os que sejam ou queiram atuar como agentes comercializadores no mercado brasileiro.