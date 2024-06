Lula diz que nem sempre concorda com Haddad, mas fala que ministro tem 100% da sua confiança

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, 26, em entrevista ao UOL, que nem sempre concorda com seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nas discussões sobre a economia. Contudo, frisou: "Ele tem 100% da minha confiança."



Lula disse ser saudável ter esse tipo de divergência, como as que tem com Haddad. Apesar disso, afirmou que o ministro da Fazenda é "muito importante para o País".



"O Haddad é uma pessoa muito importante para mim, muito importante para o País. Quero muito bem ao Haddad. Obviamente nós temos divergências (eu e Haddad), mas isso é saudável. O Haddad tem 100% da minha confiança, o Rui (Costa) tem 100% da minha confiança. Os ministros todos têm minha confiança porque eu mantenho uma equipe boa", afirmou o presidente da República.



Lula citou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, por causa das divergências internas que o ex-governador da Bahia protagoniza no governo, especialmente com Haddad e outros integrantes da equipe econômica.



O presidente defendeu seu ministro da Casa Civil e disse que a sua função é a de "dizer não" a outros ministros, além de estar em conflito, em muitas oportunidades, com outras pastas.



"Temos que compreender o papel da Casa Civil. Ele, Rui Costa, tem um papel que o coloca em confronto com outros ministros. A primeira demanda à Presidência passa pela Casa Civil, que passa para mim ou com um acordo para eu referendar, ou quando há uma divergência crônica, aí eu decido", afirmou.



Segundo Lula, cabe a ele "aconchegar" as pessoas depois dos embates internos com a Casa Civil. "Então o Rui faz o papel dele, de dizer não e eu aconchego as pessoas", completou.