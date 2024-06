Fluxo cambial total em 2024, até 21 de junho, é positivo em US$ 10,473 bi, aponta BC

O fluxo cambial para o Brasil é positivo em US$ 10,473 bilhões em 2024, até o dia 21 de junho, segundo dados preliminares do Banco Central. Em 2023, o fluxo foi positivo em US$ 11,491 bilhões.

No acumulado do ano até a semana passada, o canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 28,325 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 278,236 bilhões e retiradas no total de US$ 306,561 bilhões.

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2024 é positivo em US$ 38,798 bilhões, com importações de US$ 110,579 bilhões e exportações de US$ 149,377 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 16,809 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 34,422 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 98,145 bilhões em outras entradas.

Mensal

O fluxo cambial brasileiro foi positivo em US$ 4,638 bilhões em junho, até o dia 21, segundo dados preliminares do Banco Central. As estatísticas finais serão divulgadas até a terceira semana do próximo mês. Em maio, o fluxo foi negativo em US$ 713 milhões.

O canal financeiro contabilizou saída de US$ 436 milhões até o dia 21, resultado de US$ 38,063 bilhões em compras e US$ 38,499 bilhões em vendas.

O saldo preliminar de junho é positivo em US$ 5,074 bilhões no comércio exterior, com US$ 13,223 bilhões em importações e US$ 18,297 bilhões em exportações. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,492 bilhões em ACC, US$ 4,225 bilhões em pagamento antecipado e US$ 11,580 bilhões em outras entradas.

Semanal

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 1,699 bilhão na semana passada, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central.

O canal financeiro teve saída líquida de US$ 2,540 bilhões entre os dias 17 a 21. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 11,025 bilhões e vendas no total de US$ 13,565 bilhões.

O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 841 milhões, com US$ 4,888 bilhões em importações e US$ 5,729 bilhões em exportações. Nas exportações, estão incluídos US$ 916 milhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 972 milhões em PA e US$ 3,841 bilhões em outras entradas.