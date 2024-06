Amicro POA promove eventos para auxiliar micro e pequenas empresas e MEIs gaúchos

Neste momento de calamidade pelo qual o Rio Grande do Sul passa após as enchentes de maio, um número expressivo de micro e pequenos empreendedores e MEIs gaúchos precisam de ajuda para se reerguer. Com esse propósito, a Amicro POA organiza atividades e eventos para auxiliá-los na jornada de sobrevivência no mercado.

Em visita ao Jornal do Comércio nesta quarta-feira (26), a presidente da entidade, Claudia Lacerda, acompanhada da consultora de negócios, Marina Gaspareto, apresentou as principais ações desenvolvidas com este foco. “Nós estamos constantemente preocupados com o crescimento e o desenvolvimento do micro, do pequeno e do MEI, e agora estamos voltados para que eles tenham acesso fácil às linhas de crédito disponíveis, tanto em nível federal, quanto estadual e municipal. São coisas que precisam seguir um rito e esse trâmite tá muito dificultoso”, analisa Claudia.

Nesse sentido, a Amicro POA organiza em happy hour de negócios que será realizado no dia 12 de setembro, a partir das 19h, no salão nobre do Instituto Cultural Norte-Americano, em Porto Alegre. A venda do primeiro lote de ingressos terá início nesta semana, por meio da plataforma Sympla. A expectativa da organização é de um público de cerca de 200 pessoas para a troca de informações e incremento de network.

No dia 19 de outubro, a entidade promove a Feira de Empreendedorismo, com atividades durante todo o dia, na Comunidade Vila Flores, na Capital. Além de 17 gazebos destinados a expositores, a consultora de negócios da entidade, haverá também a realização de workshops e palestras. “Serão 12 palestrantes que abordarão vários temas, como finanças, marketing, atendimento, networking, contabilidade, empresas familiares, entre outros”, destaca Marina.

A entidade, que conta com 72 associados e tem por objetivo chegar a 100 até o final do ano, oferece aos novos integrantes mentoria com diretores capacitados e a possibilidade de dar continuidade ao aprendizado a preços acessíveis. “Para mim, tudo começa pelo conhecimento, pela capacitação. Se eu não souber como caminhar, eu não tenho eu não vou ter sucesso lá na frente”, conclui Claudia.