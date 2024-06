Frasle Mobility adquire operação de grupo mexicano

De Caxias do Sul



A Frasle Mobility comunicou ao mercado a aquisição de operações do Grupo KUO, no México. A transação é a maior já realizada pela companhia, no valor aproximado de R$ 2,1 bilhões, sujeito a ajustes na data do fechamento. O negócio envolve a divisão de aftermarket do grupo mexicano, que reúne ativos de manufatura e de distribuição, como fábricas, centros logísticos e escritórios, além do direito sobre as marcas de produtos vinculadas. A assinatura do acordo foi realizada na presença de executivos das duas empresas, na Cidade do México, e a conclusão do processo depende da aprovação das autoridades competentes e outras condições precedentes.



Segundo o diretor de relações com investidores da Frasle Mobility, Hemerson de Souza, o mercado mexicano tem muitas semelhanças com o modelo de operação que a companhia já mantém consolidada no Brasil. Com aproximadamente 55 milhões de unidades em circulação, entre automóveis e motos, a frota do México é a segunda maior das Américas, atrás dos Estados Unidos. “Com esse movimento, ampliamos ainda mais o portfólio da companhia, criando um braço de reposição local nos moldes do que já temos consolidado no Brasil. A presença ainda é tímida no México na comparação com outras geografias, o que muda completamente a partir da conclusão deste processo”, destaca. O COO Anderson Pontalti reforça que a empresa passa a atuar como líder no mercado mexicano de aftermarket, posição já ocupada no Brasil e na Argentina.



A aquisição da divisão de aftermarket do Grupo KUO faz parte do atual ciclo de expansão e crescimento da Frasle Mobility, ampliando a exposição internacional da empresa para aproximadamente 55% dos negócios. Além da força local no México, a proximidade e relação da operação com outros mercados relevantes, como o dos Estados Unidos, foi um diferencial para os avanços da negociação.



Com unidades de produção, comercialização e distribuição no Brasil, Estados Unidos, China, Índia, Reino Unido, Holanda, Alemanha, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e México, a Frasle Mobility alcança cerca de 125 países nos cinco continentes. Oferece mais de 21 mil referências em soluções em autopeças para o controle de movimentos, como freios, materiais de fricção, suspensão, direção e transmissão para aplicações em veículos leves, pesados, motos e soluções para vagões ferroviários e aeronaves.





Marcas e unidades adquiridas



MORESA – Possui mais de 70 anos de experiência no mercado de reposição mexicano, tendo pistões e mancais como principais produtos. Tem planta produtiva na região de Celaya.



TF VICTOR – Líder no mercado de vedação em termos de vendas, serviço, tecnologia, rede de distribuição, cobertura e suporte técnico. Oferece uma solução integral para as demandas do mercado, com um enfoque especial em motores recentes. Juntas de motor são o seu principal produto. Tem planta produtiva na região de Celaya.



FRITEC – Com mais de 40 anos no mercado mexicano é conhecida pela tecnologia em material de fricção. Os principais produtos são pastilhas e sapatas de freio para automóveis e veículos comerciais leves. Tem sede na Cidade do México.



DACOMSA – Um dos principais distribuidores de peças de reposição no México, com amplo acesso aos canais de vendas e principais agentes do setor neste país. Distribui os produtos fabricados pelas demais marcas, bem como produtos comanufaturados. Está localizada na Cidade do México.