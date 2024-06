Movimentação de cargas rodantes no Porto do Rio Grande ultrapassa 2,5mil unidades de janeiro a maio de 2024

A movimentação de cargas rodantes no Porto do Rio Grande alcançou um marco significativo, ultrapassando 2,5 mil unidades entre janeiro e maio de 2024. Durante esse período, conforme nota divulgada pela Portos RS, o complexo processou automóveis, motocicletas, reboques, tratores, entre outros, consolidando-se como um hub logístico crucial para o Conesul.

Nesta terça-feira (25), o navio Roll-on Roll-off (RoRo) Chesapeake Highway atracou, desembarcando 549 unidades da nova versão do Chevrolet Equinox, produzido no México. Os veículos foram nacionalizados "em água", permitindo um desembarque rápido e eficiente, contribuindo para a redução de custos e tempo de armazenamento.

A chegada desses automóveis marca o início das vendas do segundo semestre de 2024. O Rio Grande do Sul, com sua ampla rede de concessionárias e densa malha rodoviária, facilita a distribuição e venda de veículos, sustentando uma movimentação econômica no setor automotivo. "O complexo portuário do Rio Grande conta com a característica da multimodalidade a seu favor. Possuímos um pátio automotivo com capacidade para armazenamento de veículos que atende tanto as importações como as exportações”, frisa o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.