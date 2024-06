Posse das duas diretorias será em 18 de julho

A posse conjunta das novas diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Ciergs) ocorrerá no dia 18 de julho.

No Ciergs, além dos vice-presidentes, Claudio Bier contará com apoio de dez vice-presidentes regionais, que representarão as áreas Metropolitana, o Vale dos Sinos, a Serra, a Serra Centro, o Vale do Taquari, e as regiões Central, Planalto, Missões, Campanha e Sul. O colegiado também conta com um grupo de diretores e o Conselho Fiscal.