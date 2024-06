Pronampe Solidário do Banrisul com subvenção do governo totaliza crédito de R$ 75 milhões

O Banrisul é uma das três instituições financeiras, além do Sicoob e Sicredi, credenciadas para realizar nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe Solidário), válido para MEI’s, micro e pequenas empresas, com subvenção do governo federal. O governo autorizou R$ 30 milhões para o banco gaúcho. Com isso, o Banrisul informou à reportagem que foi possível realizar contratos de financiamento que totalizam R$ 75 milhões. O presidente da instituição, Fernando Lemos, lamentou o valor reduzido repassado pela União e afirmou que os recursos já terminaram nesta modalidade.

Nesta nova rodada, oficializada por portaria do Ministério da Fazenda na segunda-feira (17), o maior operador da linha é o Banco do Brasil, com R$ 759,7 milhões distribuídos entre 6.665 operações. Em seguida vem a Caixa Econômica Federal, com R$ 267,3 milhões concedidos, e 2.223 operações. Até semana passada, foram atendidas 9.021 empresas, sendo que a maior parte, ou 5.991, são empresas de pequeno porte. As microempresas são 3.018.

De início, as linhas seriam liberadas apenas por essas duas instituições (Banco do Brasil e Caixa), mas, depois de reivindicações, houve autorização para o Banrisul e cooperativas de crédito. Em maio, o Banco do Brasil e a Caixa já tiveram autorização para a operação, sendo que, até o início da semana passada, um total de R$ 1,042 bilhão já havia sido liberado, segundo dados do Fundo Garantidor de Operações (FGO), que fornece garantia aos créditos emprestados pelos bancos e conta com recursos do Tesouro.

Já o Pronampe sem subvenção, outra linha do Banrisul, registrou, até o momento, a liberação de R$ 30 milhões. "Está em fase de contratação e homologação o valor de R$ 202 milhões", complementou a nota à reportagem. Para prover as empresas de recursos de capital de giro e investimentos com carência e a longo prazo, o Banrisul também vai oferecer uma condição especial dentro do Pronampe Solidário. O cliente que pagar em dia as parcelas até o vencimento de cada prestação, pagará no máximo o valor emprestado. Ou seja, se ao final da operação, o somatório do valor pago nominalmente pelo cliente superar o valor emprestado, o Banrisul devolverá a diferença.

Para as cooperativas, serão liberadas linhas para o Sicredi, de R$ 200 milhões e para Sicoob, de R$ 70 milhões. A reportagem ainda não obteve os dados das duas cooperativas.