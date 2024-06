BRDE terá R$ 400 milhões extra para financiar o setor de inovação na região Sul

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) terá à disposição um volume de mais R$ 400 milhões para financiar projetos na área de inovação. Com origem na parceria que o banco tem com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o recurso adicional é destinado a empresas de diferentes setores do Sul do país, o que inclui companhias gaúchas instaladas nos municípios atingidos pela enchente histórica do mês de maio. O BRDE é o maior operador nacional de recursos da Finep na última década e o limite anterior para 2024 era de R$ 1 bilhão.



Desde janeiro deste ano, o BRDE já liberou R$ 550 milhões deste fundo para novos investimentos, dos quais R$ 190 milhões apenas para empresas do Rio Grande do Sul. O anúncio do limite extraordinário para apoiar empresas inovadoras ocorreu nesta sexta-feira (dia 21/6), em evento realizado em Porto Alegre e que teve as presenças da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, e do ministro extraordinário para Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta.



O vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, a parceria com a Finep ganha uma dimensão ainda mais significativa diante dos desafios que as empresas gaúchas enfrentam por conta da tragédia climática. “Se antes os investimentos em inovação já eram estratégicos para o nosso crescimento econômico e aos avanços em termos de competitividade das nossas companhias, agora esse apoio será decisivo para uma retomada mais rápida”, destacou Ranolfo.



Durante sua manifestação no evento, Ranolfo salientou que a ampliação dos limites de recursos para os bancos de fomento terá reflexos positivos nos mais diferentes setores. “Temos uma vinculação direta com os projetos mais estratégicos para o desenvolvimento regional e o nosso ecossistema de inovação é reconhecido em todo país”, acrescentou.



A ampliação do fundo se destina a empresas de todos os portes em áreas como o agronegócio, indústria metal-mecânica, de alimentos, móveis e têxtil, além dos segmentos de TI, telecomunicações e da saúde. Nos últimos dez anos, a parceria do BRDE com a Finep já soma mais de R$ 1,9 bilhão em financiamentos para o setor de inovação na região Sul. De todos os financiamentos do órgão federal pelo crédito descentralizado no país, o BRDE é responsável direto por 43% das contratações.



Conforme o presidente da Finep, Celso Pansera, está sendo disponibilizado ao todo R$ 1,6 bilhão em uma linha emergencial para as empresas enfrentas afetadas pelo desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul. Conforme Pansera, que também preside a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), o prazo dos financiamentos será de 72 meses (carência entre seis meses a dois anos) e o valor máximo por empresa será de R4 15 milhões. Metade da linha de crédito será destinada a pequenas e médias empresas.



O evento contou com as presenças, também, da secretária estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp; do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo; do diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto; e do presidente da Federação das Indústrias do RS (Fiergs), Gilberto Petry.