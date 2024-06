BRDE abre inscrições para projetos captarem recursos por meio de incentivos fiscais

A partir desta quinta-feira (20/6), entidades com projetos nas áreas cultural, social, esportiva e de saúde podem se inscrever para a captação de recursos por meio de incentivos fiscais do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Uma das mudanças este ano é o tratamento prioritário que será dado à tramitação dos projetos do Rio Grande do Sul, devido à situação de calamidade vivida desde maio por causa das enchentes. As inscrições vão até 31 de agosto.

Para se inscrever, é necessário acessar o Portal de Incentivos do BRDE e preencher o formulário, disponível exclusivamente no formato digital. Cada instituição pode propor quantos projetos desejar, desde que em formulários separados. Depois de encerradas as inscrições, o período de seleção dos projetos segue até novembro, quando haverá a comunicação dos que forem contemplados.

Na avaliação do vice-presidente e diretor de Operações, Ranolfo Vieira Júnior, a iniciativa reforça os vínculos sociais do BRDE com a região Sul do país. “Ao permanecer no Estado de origem, o recurso serve de instrumento para valorizar projetos importantes de solidariedade com quem mais precisa. Nesse sentido, ao apoiar diferentes projetos, o banco ajuda a transformar a sociedade”, destaca.

Serão apoiadas iniciativas nos três estados do Sul do país que já tenham projetos aprovados pelos órgãos oficiais gestores do Fundo da Infância e da Adolescência, do Fundo Nacional do Idoso, da Lei de Incentivo ao Esporte, da Lei do Audiovisual, da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas).

O diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, explica que o apoio do banco aos projetos sociais renova o compromisso institucional do BRDE como entidade signatária dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e traz impactos positivos na vida de milhares de pessoas.

“Além de financiar empreendimentos que visam ao desenvolvimento econômico sustentável, a política de incentivos fiscais do banco viabiliza o retorno de recursos significativos para atender iniciativas voltadas às camadas da nossa população que mais precisam de atenção”, acrescenta Busatto.

Compromisso Institucional



Um dos projetos apoiados pelos incentivos fiscais do BRDE no Rio Grande do Sul, por meio do edital de 2023, é o Projeto POA 250 Anos, em Porto Alegre. Com o investimento na aquisição e doação de acervos literários para escolas da rede municipal, a iniciativa incentiva o hábito da leitura entre os estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental em cinco instituições de diferentes bairros.

Ao todo, foram distribuídos mil livros — 200 para cada instituição de ensino —, que beneficiaram cerca de 2,8 mil alunos das escolas Aramy Silva (bairro Camaquã); Professor Gilberto Jorge Gonçalves da Silva (bairro Morro Alto); Professor Larry José Ribeiro Alves (bairro Restinga); Professor Aniso Teixeira (bairro Aberta dos Morros); e Campos do Cristal (bairro Vila Nova).

No ano passado, foram quase R$ 6 milhões de reais aportados para projetos nos três estados do Sul. Ao longo dos últimos oito anos, a quantia chega a R$ 34 milhões. Apenas para o RS, o aporte, em 2023, chegou próximo aos R$ 2 milhões, distribuídos entre 54 projetos de diferentes áreas e cidades. Todas as informações necessárias para a inscrição, datas e requisitos estão descritas no edital de 2024.