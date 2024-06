O ex-deputado estadual Clair Kuhn será o novo secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Kuhn ocupará o posto exercido interinamente por Márcio Madalena, que seguirá como secretário-adjunto da pasta. O anúncio foi feito por Leite ao lado do vice-governador Gabriel Souza, no Palácio Piratini."Darei sequência ao trabalho que vinha sendo desempenhado pelo ex-secretário Giovani Feltes. Neste momento, teremos um foco especial no apoio aos produtores rurais para a recuperação econômica e produtiva após as enchentes. Há uma série de medidas em andamento e que podem ser aprofundadas para auxiliar o setor", disse o novo secretário. "Vamos trabalhar nessa direção e também daremos muita atenção à realização da edição deste ano da Expointer."