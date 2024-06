No Sul, Rio Grande do Sul tem a maior demanda dos consumidores por crédito em abril, aponta Serasa Experian

De acordo com o Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian, em abril deste ano, todos os estados do Sul marcaram alta na busca dos brasileiros por recursos financeiros. O destaque ficou para o Rio Grande do Sul, que registrou crescimento de 18,0% em comparação ao mesmo período de 2023.

No cenário nacional, em abril de 2024, a demanda dos consumidores por linhas de crédito foi 13,6% maior em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo apontou o Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito da Serasa Experian. Esta foi a primeira alta registrada em 2024, após sucessivas quedas desde janeiro.

"Após os pagamentos das contas do início do ano e aproveitando os efeitos graduais da redução da taxa básica de juros e da inflação, os consumidores voltam a buscar por crédito no mercado. Esperamos ser o início de uma trajetória positiva, embora seja esperado que tenhamos alguns desafios ao longo do ano que poderão refletir na economia nacional", comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.



Em abril, todas as faixas de renda registraram aumento na procura por recurso financeiro, com maior alta entre aqueles que recebem de R$ 500 a R$ 1.000.



A alta na procura de recursos de crédito pelos consumidores foi registrada em todas as regiões do Brasil. Roraima (26.3%), Acre (24,1%), Amazonas (22,5%), Piauí (22,0%) e Amapá (21,2%) registraram os maiores crescimentos do ranking.