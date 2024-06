Sicredi encaminhará R$ 500 milhões de crédito via Pronampe Solidário RS

O Sicredi disponibilizará R$ 500 milhões na linha de crédito especial do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronampe Solidário RS. Deste total, R$ 200 milhões com subvenção do governo federal. A Portaria que liberou os recursos foi publicada nesta segunda-feira (17).

O benefício objetiva atender microempresas e empresas de pequeno porte (com faturamento de até R$ 4,8 milhões no exercício de 2023) em cidades em estado de calamidade pública devido às enchentes do RS listadas na Portaria n.º 1.802, de 31 de maio de 2024.

Para os associados PJ elegíveis à linha de crédito, haverá subsídio de 40% após a liberação do crédito sobre o valor principal da operação. Para o benefício, conforme o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), foi reservado volume de R$ 1 bilhão, até o valor máximo de crédito concedido passível de desconto de R$ 2,5 bilhões.

“Por estar presente em em 97% do território gaúcho, esses recursos via Sicredi chegarão aos pequenos municípios, onde temos grande presença física. Esse é mais um importante passo para a reconstrução do Rio Grande do Sul e o Sicredi entende seu papel neste momento,” reforça o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.



Regras do Pronampe Solidário RS com subvenção



O Pronampe Solidário RS com subvenção prevê financiamento de até 72 meses e carência de até 24 meses. O associado PJ poderá solicitar até 60% da receita bruta anual calculada com base no exercício anterior ao da contratação, com um limite do empréstimo de até R$ 150 mil.

Exceção para empresas que tenham menos de um ano de funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a até 50% do seu capital social. Todas as operações deverão ser contratadas até 31 de dezembro deste ano. Os associados elegíveis e interessados podem procurar as agências do Sicredi de suas cidades para agilizar o início do processo de solicitação do benefício.