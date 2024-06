Destinação do Imposto de Renda aos fundos do Rio Grande do Sul bate recorde após enchentes

Após o encerramento do prazo para entrega do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) em quase todo o País — contribuintes de municípios gaúchos afetados pelas chuvas terão até o dia 30 de agosto —, a Receita Federal apurou o total de destinações feitas diretamente para os Fundos da Criança e da Pessoa Idosa.

A expectativa de crescimento se confirmou, porém bem acima das projeções iniciais. No total, o Rio Grande do Sul recebeu R$ 101 milhões, enquanto em 2023 esse valor foi em torno de R$36 milhões. Desse total, 30% são destinações feitas por contribuintes de declarações enviadas do Rio Grande do Sul e 70% são destinações de outros estados.

A Receita Federal havia divulgado um vídeo em suas redes sociais lembrando os contribuintes de que tinham a possibilidade de destinar valores para outros estados. A resposta dos contribuintes foi um aumento de 300% em relação ao ano anterior.

Cidades beneficiadas

Além do aumento observado no Fundo Estadual, diversos Fundos Municipais também receberam quantias acima das esperadas. Canoas, por exemplo, é um centro industrial cujo potencial de destinação do IRPF é de R$ 18 milhões. Os contribuintes locais destinaram este ano pouco mais de R$ 400 mil, mas, por conta das destinações vindas de fora, os Fundos da Criança e da Pessoa Idosa de Canoas receberão R$ 8 milhões neste ano.

O caso mais emblemático de solidariedade com uma cidade destruída é o de Roca Sales, cujo potencial local de destinações é de apenas R$ 115 mil, mas que receberá mais de trinta vezes este valor: cerca de R$ 3,4 milhões.

Eldorado do Sul receberá R$ 1,5 milhão em destinações, valor que é 40% superior ao potencial total das declarações locais. Merecem destaque também as destinações a Estrela (R$ 1,3 milhões), Farroupilha (R$ 1,7 milhões), Lajeado (R$ 2,2 milhões), Cruzeiro do Sul (R$ 1 milhão) e São Leopoldo (R$ 1,6 milhões).

Os fundos de Porto Alegre receberão R$ 8 milhões neste ano. Uma soma compatível com o tamanho da economia local, mas muito maior do que os R$ 4,6 milhões do ano passado.