Setor de construção e incorporação deve ter aumento de 62,5% na contratação de executivos

A maior expectativa de crescimento no número de contratações de executivos para o segundo semestre de 2024 está no setor de construção e incorporação, segundo a pesquisa Executive Market Outlook, da Evermonte Executive Search.

Elaborado a partir de entrevistas com executivos de diversas áreas, o estudo indica aumento de 62,5% no número de contratações do segmento, que lidera a lista dos cinco setores mais aquecidos seguido por serviços financeiros (45%), agronegócio (38,7%), varejo (35%) e serviços (31,58%).

“O cenário de contratações apresenta um panorama otimista, com 30,71% das empresas prevendo aumento na força de trabalho. Essa expansão sinaliza a retomada da economia e a confiança das organizações em suas perspectivas de crescimento”, ressalta o sócio da Evermonte, Felipe Ribeiro, salientando que a criação de novas vagas em decorrência da expansão das empresas exige planejamento estratégico para identificar as áreas que mais demandam reforço, bem como as habilidades necessárias e os perfis profissionais ideais para impulsionar o crescimento.

Entre as habilidades mais importantes para as contratações, de acordo com a pesquisa da Evermonte, destacam-se cinco soft skills: orientação a resultados (11,47%), inteligência emocional (11,19%), comunicação e escuta ativa (10,91%), agilidade (10,62%) e resiliência (10,62%). “A orientação a resultados reflete um mercado cada vez mais digitalizado, que utiliza dados reais para guiar os processos de tomada de decisões. Os outros quatro aspectos estão relacionados à procura por líderes que consigam acompanhar este movimento, agindo estrategicamente frente a um contexto cuja maior vantagem competitiva é a adaptabilidade”, explica Guilherme Abdala, também sócio da Evermonte.

Nesse sentido, segundo o estudo, a busca por resultados concretos impulsiona a demanda por profissionais cujas habilidades compreendam a tradução de ideias em ações e a geração de valor tangível a partir de uma cultura analítica. “Somando-se a isso, mais do que apenas transitar entre diferentes perspectivas com certa facilidade, a inteligência emocional se configura como a chave para navegar em ambientes complexos, construir relacionamentos autênticos e liderar com empatia - e, claro, está fortemente atrelada à comunicação assertiva”, destaca Abdala.

“Já a agilidade e a resiliência se conectam por sua própria essência, uma vez que lideranças ágeis e flexíveis são um grande ativo para as companhias de sucesso”, complementa o sócio da Evermonte. Estruturado para mapear e compreender as principais perspectivas em relação ao mercado, o Executive Market Outlook aborda os desafios futuros, tendências, disrupções, mudanças e redesenhos organizacionais nas áreas de Recursos Humanos, Finanças, Operações, Marketing e Vendas, Negócios e Tecnologia. A íntegra do estudo está disponível aqui.