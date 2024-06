Após enchentes, 90 agências bancárias permanecem fechadas no Estado

Com as enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul no mês de maio, cerca de 90 agências bancárias permanecem fechadas. De acordo com levantemento realizado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), apenas 32 têm previsão de reabertura até o final do mês de julho. As demais precisarão de reforma ou, até mesmo, reconstrução, conforme avaliações que estão sendo feitas em cada uma delas. Entre as atingidas, grande parte é do Banrisul. Nesta quinta-feira (13), 17 agências e 6 pontos de atendimento ainda permanecem fechados, sem previsão de reabertura. As unidades encontram-se em municípios como Estrela, Canoas, Guaíba, Encantado, Porto Alegre, Roca Sales e Sinimbu. De acordo com a instituição, todas as agências fechadas estão operando com servidores virtuais para atendimento aos clientes. Os estabelecimentos fechados poderão contar com linha de crédito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na terça-feira (11), o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, anunciou que já é possível solicitar crédito em uma das linhas especiais. Seis bancos já comunicaram que vão aderir, entre eles Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul (Badesul), Banrisul e Bradesco, além das cooperativas de crédito Cresol e Sicredi. O presidente do Sicredi, Cesar Bochi, avaliou no último encontro Tá na Mesa, da Federasul, os impactos das enchentes. A cooperativa possui 30% do seu ativo no RS, com mais de 2 milhões de pessoas e 260 mil empresas associadas. Já no ano passado, em setembro, a instituição havia reforçado ações contra as cheias. “Prorrogamos operações de créditos para as pessoas se reorganizarem”, explicou Bochi.