Ceasa/RS volta à sede no bairro Anchieta a partir de 17/6

Após um mês de operação provisória em Gravataí, a Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS) voltará a funcionar em sua sede no bairro Anchieta, a partir da próxima segunda-feira, dia 17/6. No primeiro dia, o horário funcionamento será das 12h30 às 18h e a partir de terça-feira (18) nos horários regulares, com algumas restrições estruturais devido à falta de energia elétrica.Entre as limitações estão a interdição temporária dos prédios administrativos e a impossibilidade de uso do Galpão de Não Permanentes (GNP), que necessita de uma avaliação estrutural. “Realizamos, num primeiro momento, uma operação emergencial com o objetivo de que o Rio Grande do Sul não sofresse um desabastecimento de alimentos. A operação foi um sucesso, e a Ceasa garantiu não apenas o abastecimento, mas um local para garantir o escoamento do que foi produzido nesse período. Agora vamos avançando no sentido de estabelecer a normalidade das operações”, afirmou o secretário Estadual de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini.A Ceasa/RS ficou um mês afastada de sua sede no bairro Anchieta devido à inundação que atingiu o complexo, onde o nível da água chegou a 2,80 metros. Durante esse período, a Central operou de forma provisória no Centro de Distribuição das Farmácias São João, no km 80 da Freeway, em Gravataí.