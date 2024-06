Empreendedores gaúchos podem acessar a linha de R$ 15 bilhões do BNDES a partir desta terça-feira

A linha de R$ 15 bilhões do Fundo Social, anunciada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), está disponível para empresas do Rio Grande do Sul com perdas causadas pela enchente a partir desta terça-feira (11/6). Conforme a medida provisória nº 1.226, publicada em 29 de maio, a iniciativa faz parte do Programa BNDES Emergencial RS e contempla pessoas jurídicas de direito privado de todos os portes (inclusive cooperativas), produtores rurais, transportadores autônomos de carga e empresários individuais do Rio Grande do Sul, situados em municípios com estado de calamidade pública decretado.



Para acessar o benefício, o empreendedor pode procurar seus bancos de relacionamento para solicitar crédito, por meio de três linhas do BNDES: máquinas e equipamentos, investimento e reconstrução e capital de giro. Há uma rede de aproximadamente 40 bancos que vão operar esses recursos. Até agora, sete já se declararam aptas a oferecer os recursos (Bradesco, Banrisul, BRDE, Badesul, Banco Safra, Sicredi, Cresol) - as demais ainda serão habilitadas.



Nesta quinta-feira (13/6), no canal do YouTube do BNDES, será feita uma live cujo público principal são os empreendedores. Durante a transmissão, prevista para começar às 18h, haverá o detalhamento das ações emergenciais do banco.