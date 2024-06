Posto avançado do BNDES no RS inicia segunda semana de atendimento ao setor empresarial

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) instalou um posto avançado de atendimento no Rio Grande do Sul. O objetivo é levar informações sobre as ações emergenciais e medidas no BNDES para os setores empresariais atingidos pelas enchentes que afetaram o Estado no começo de maio. É a primeira vez que uma equipe técnica do banco é enviada para entender a situação local e se aproximar dos segmentos econômicos. Nesta terça-feira (11/6), os técnicos retornam ao Estado e têm previsão de se reunir com representantes dos segmentos da agricultura, indústria, eventos, varejo, entre outros.



O governo do Estado atua de forma conjunta na ação, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), que tem mediado e alinhado o agendamento de reuniões, além de participar dos encontros, contribuindo para o avanço das próximas etapas dos temas tratados. Na última semana, o titular da Sedec, Ernani Polo, e o coordenador da Assessoria Técnica, Diogo Leuck, acompanharam os especialistas do banco durante visita técnica ao Mercado Público da Capital, locadoras de veículos e uma empresa que fabrica dispositivos de gerenciamento para veículos de alta performance. "É muito importante essa união e esse modelo de trabalho a várias mãos para consolidar resultados", disse Polo.



Na ocasião, o grupo fez registros em foto e vídeo de destruição e coletou depoimentos dos empresários que acumularam danos como elementos para subsidiar a composição das medidas emergenciais. A pauta de compromissos incluiu reuniões com setores econômicos, como calçadista, proteína animal, leite, bares e restaurantes, moveleiro e eletrônicos para esclarecer o escopo de atuação do banco. A estimativa inicial é de que o atendimento presencial deva ocorrer até 28 de junho. Os encontros ocorrem durante alguns dias da semana, uma vez que considera o tempo de deslocamento, que está mais demorado, e a atuação na sede do BNDES, localizada no Rio de Janeiro. Para agendar atendimento, as entidades empresariais podem se comunicar pelo e-mail [email protected]. O posto avançado funciona na sede do Centro Regional de Contabilidade do RS, em Porto Alegre.