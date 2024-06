Projeção do Focus de alta do PIB de 2024 passa de 2,05% para 2,09%

O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Banco Central ampliou a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024. A mediana para a alta da atividade deste ano passou de 2,05% para 2,09%, mesmo patamar de um mês atrás. Considerando apenas as 27 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2024 subiu de 2,00% para 2,11%.



Para 2025, no entanto, o documento trouxe manutenção da estimativa de crescimento do PIB em de 2,00%, como já está há 26 semanas. Considerando as 27 respostas nos últimos cinco dias úteis, porém, a estimativa para o PIB de 2025 caiu de 2,00% para 1,95%.



Em relação a 2026, a mediana continuou em 2,00% pela 44ª semana consecutiva. O Boletim ainda trouxe a estimativa de crescimento para 2027, que se mantém em 2,00% por 46 semanas.



A estimativa do Ministério da Fazenda para o crescimento do PIB de 2024 é de 2,5%. Já no Banco Central, a projeção atual é de avanço de 1,9% neste ano, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março.

Projeção para Selic 2024 atualizada nos últimos 5 dias úteis segue em 10,25%

Apesar da continuidade da desancoragem das expectativas de inflação, o mercado manteve a projeção da Selic para 2024 em 10,25% ao ano. Há um mês, o patamar era de 9,75%. Considerando apenas as 42 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2024 também seguiu em 10,25% ao ano.



O Copom abandonou o forward guidance da reunião de março e cortou a Selic em 0,25 pp, para 10,50% ao ano em maio. A decisão dividida do colegiado deixou os indicados pela gestão Lula do lado que seguiria a sinalização de redução de 0,50 pp, enquanto os diretores que já estavam no BC antes deste governo optaram por diminuir o ritmo de cortes neste momento. Na ata, houve um grande movimento para explicar que a divergência se deu pela avaliação do custo reputacional de abandonar a sinalização.



Ao justificar a decisão, o BC disse entender que ela é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2025. Na semana que vem, o Comitê volta a se reunir para definir o rumo da taxa básica de juros.



No Relatório de Mercado Focus, a projeção para a Selic no fim de 2025, porém, foi elevada, de 9,18% para 9,25%, ante 9,00% de há um mês. Considerando apenas as 41 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2025 avançou de .9,00% para 9,25% ao ano.



Para 2026, a projeção continuou em 9,00%, como já estava também há um mês. Para 2027, a estimativa seguiu da mesma forma em 9,00%, de 8,63% de um mês atrás.

Câmbio para 2024 segue em R$ 5,05, aponta Focus

O cenário esperado para o câmbio brasileiro este ano foi mantido no Relatório de Mercado Focus desta semana. A estimativa para o câmbio no fim de 2024 seguiu em R$ 5,05, ante R$ 5,00 de um mês antes. Para 2025, por sua vez, a mediana passou de R$ 5,05, mesmo patamar de um mês atrás, para R$ 5,09. A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.