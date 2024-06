Bolsas de Tóquio e Seul fecham sem direção única em meio a feriados na China e Austrália

As bolsas do Japão e da Coreia do Sul fecharam sem direção única nesta segunda-feira em meio a feriados na China, em Hong Kong e em Taiwan, assim como também na Austrália, onde fica o maior mercado acionário da Oceania.Em Tóquio, o índice japonês Nikkei subiu 0,92%, a 39.038,16 pontos, com a ajuda de ações financeiras e de eletrônicos, à medida que dados fortes do mercado de trabalho dos EUA impulsionaram os juros de títulos do governo do Japão (JGBs) e derrubaram o iene. Além disso, houve revisão para cima do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) japonês no trimestre até março, para contração anualizada de 1,8%.Por outro lado, o sul-coreano Kospi caiu 0,79% em Seul, a 2.701,17 pontos, pressionado por ações ligadas a baterias e jogos online.Nesta semana, investidores ficarão atentos a decisões de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e do Banco do Japão (BoJ), que provavelmente deixarão suas políticas monetárias inalteradas.