Temu inicia as suas operações no Brasil com descontos e frete grátis

A Temu, uma das gigantes chinesas de e-commerce e rival de empresas como Shopee, Aliexpress e Shein, iniciou as suas operações comerciais no Brasil oferecendo descontos de até 90% em alguns itens e frete grátis.



A empresa está operando no Brasil com o nome oficial (razão social) de Elementary Innovation, porém, o site é uma versão abrasileirada da gigante chinesa, onome. Desde o dia 15 de maio, ela passou a integrar o programa Remessa Conforme segundo as regras estabelecidas pela Receita Federal.



Em nota, a Temu informou estar empolgada com a chegada ao País. "Estamos empolgados para oferecer aos consumidores brasileiros produtos de qualidade a preços excelentes, conectando-os diretamente com fabricantes de classe mundial. Ao eliminar margens de lucro desnecessárias, estamos facilitando o acesso de todas as pessoas aos produtos de que precisam e desejam", informa o texto.



O início das operações de uma nova plataforma de e-commerce foi feito na semana em que o Senado manteve a taxação de 20% para compras de até US$ 50. A situação deverá elevar o preço das "blusinhas" em até 40%, segundo análise de tributaristas.



O que há no site e quais são os preços?



No site da Temu é possível verificar uma série de produtos distribuídos em mais de 30 categorias diferentes, tais como roupas femininas, masculinas e infantis, além de calçados, produtos para pets e joias e acessórios.



Segundo informações disponíveis na plataforma, alguns itens superam o desconto anunciado de 90%. É o caso de um kit de plástico de três peças para cortar bolo, massas e afins, vendido regularmente a R$ 39,99 e que pode ser adquirido por R$ 3,54, num desconto de 91%.



Os anúncios indicam que é possível comprar sutiãs a R$ 0,79, roupas de praia por R$ 5,38, camisetas por R$ 13,99 e calças jeans por R$ 40,39.



Na seção de eletrônicos, estão disponíveis itens como fone de ouvido da marca Bose por R$ 25,15 (o preço normal, segundo o site, é de R$ 168,19), câmeras portáteis usadas em esportes radicais por R$ 94,98, e óculos de realidade virtual por R$ 61,71.



Entre os mais vendidos de todo o site está um conjunto com quatro camisetas por R$ 24,89, microscópio HD digital por R$ 231, casaco masculino de couro por R$ 71,18, e conjunto de saia e blusa por R$ 61,10.



Há ainda a disponibilidade de cupons promocionais progressivos. Eles começam com R$ 16 para quem compra de R$ 160 a R$ 240, R$ 40 para compras de até R$ 315, e, acima deste valor, um cupom de R$ 75. Eles podem ser aplicados após a compra, elevando o desconto.