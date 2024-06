Justiça defere pedido da Defensoria Pública contra Estapar e Porto Seguro

A 16ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deferiu, na noite desta quarta-feira (5), a Ação Civil Pública (ACP) interposta pela Defensoria Pública do Estado contra a Estapar e a Porto Seguro, após as empresas anunciarem que não irão ressarcir os proprietários que tiveram veículos alagados nos estacionamentos do Aeroporto Salgado Filho e na região do pátio do hotel Deville Prime, em Porto Alegre. A decisão é da juíza Nara Cristina Neumann Cano Saraiva. No despacho, a juíza determinou prazo de 15 dias para a Estapar juntar aos autos a relação dos consumidores afetados com dados que permitam a sua identificação, constando como elementos mínimos o nome, o número do documento de identificação e o contato registrado, entre outras medidas. A juíza estipulou multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento das determinações. Em nota, a Porto Seguro informou que vai ressarcir todos os sinistros veiculares decorrentes de alagamentos avisados e com apólices vigentes no Rio Grande do Sul, incluindo os veículos segurados que estavam localizados nos estacionamentos da Estapar. A companhia esclarece que não é seguradora do espaço afetado no Aeroporto Salgado Filho. Ressalta ainda que dobrou a quantidade de prestadores na região para minimizar os efeitos da calamidade, acolhendo o povo gaúcho.Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a Estapar não retornou ainda os pedidos de informações. O que foi determinado no despacho: