Encontro de empresários debate soluções para reconstrução de Porto Alegre

A Câmara Americana de Comércio (Amcham) sediou encontro na sede da regional de São Paulo, nesta quarta-feira (5), para discutir os desafios e oportunidades envolvidos no plano de reconstrução de Porto Alegre, após a cidade ser severamente atingida pelas cheias. O evento contou com a participação de cerca de 80 pessoas, entre empresários, autoridades de todo o País e o vice-prefeito da capital gaúcha, Ricardo Gomes.



O encontro focou não apenas nos obstáculos que a cidade enfrenta, mas também nas ações que já estão sendo feitas. Na ocasião, a prefeitura de Porto Alegre lançou o projeto Porto Alegre Forte, um conjunto de medidas a curto, médio e longo prazo para a retomada da capital gaúcha. O vice-prefeito apresentou, ainda, a plataforma Reconstruir RS, uma das ações que visa captar recursos privados para reformar equipamentos municipais afetados pela enchente, como escolas, unidades de saúde, de lazer e esportes. "Apresentamos um plano de reconstrução que não é da prefeitura, é da cidade. Compartilhamos a nossa estratégia para que todos participem desta retomada e para que possamos resgatar a alegria da nossa cidade o quanto antes", disse Gomes.



Durante o evento, foram compartilhadas experiências sobre como melhor abordar o processo de reconstrução, destacando a importância da colaboração entre o setor público e privado. Participaram representantes de empresas como General Motors, Mercado Livre, Boeing e Dell Technologies. "Foi uma excelente oportunidade para discutir o que mais podemos fazer para auxiliar não apenas a cidade de Porto Alegre, mas o Estado", afirmou o presidente da Dell Technologies no Brasil, Diego Puerta. A sede da empresa, no município de Eldorado do Sul, também foi atingida pelas cheias, assim como as casas de cerca de 200 colaboradores. "Nossa prioridade, em um primeiro momento, foi auxiliar nossos colaboradores e engajar a comunidade e empresários locais, para ver quais ações podíamos colocar em prática de imediato. Estamos fazendo o possível para auxiliar o município e o Estado", ressaltou.



No evento, ainda foram discutidas estratégias para atrair investimentos, criar empregos e promover o desenvolvimento sustentável em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. "A Amcham, ao promover este encontro, reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do RS, proporcionando um espaço para que líderes empresariais e autoridades discutam soluções práticas e eficazes para os problemas enfrentados pelas comunidades", destacou o diretor executivo da Amcham, Marcelo Rodrigues.

Reconstruir Porto Alegre

A plataforma Reconstruir Porto Alegre tem como objetivo conectar empresas que possam custear obras em estruturas físicas afetadas pela inundação da cidade. No site, estão relacionados, inicialmente, 54 equipamentos. Cada ponto traz informações sobre o local afetado, sua importância para a comunidade local, a especificação das intervenções necessárias e o valor estimado, em um mapa interativo.

Ao escolher a obra para a qual pretende contribuir, a empresa deve fazer contato por WhatsApp específico para saber mais sobre as demandas existentes. Os valores das obras são repassados diretamente pelas empresas aos fornecedores contratados, sem passar pela prefeitura. O site será atualizado constantemente, relatando o andamento das obras – os nomes dos parceiros também serão informados pela plataforma, em reconhecimento ao apoio.



A plataforma Reconstruir Porto Alegre é resultado de parceria com a empresa Codex. O plano de ação Porto Alegre Forte foi realizado com apoio da consultoria Alvarez & Marsal.