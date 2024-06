Ibovespa segue pelo 5º dia em baixa, nos menores níveis desde novembro

Mesmo com leitura do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro acima do esperado para o primeiro trimestre — em alta de 0,8% na margem, ante mediana a 0,7% para o intervalo — e a despeito de nova retração dos rendimentos dos Treasuries e de alta nos índices de ações em Nova York, o Ibovespa não evitou a quinta perda consecutiva nesta terça-feira (4), em baixa de 0,19%, aos 121.802,06 pontos, em dia de pressão sobre o câmbio e de avanço na curva de juros doméstica.

Assim, com os ativos do País ainda na defensiva, o índice da B3 resvalou na mínima do dia aos 120.878,36, permanecendo nos menores níveis desde meados de novembro, saindo de máxima a 122.031,66, correspondente à abertura. O giro financeiro ficou em R$ 20,6 bilhões. No agregado das duas primeiras sessões, o Ibovespa acumula perda de 0,24% na semana e no mês, colocando a do ano a 9,23%.

As ações de utilities — tipicamente vistas como defensivas — conseguiram se afastar da fraqueza do apetite por risco e subiram nesta terça-feira. Eletrobras ON e PNB marcavam, respectivamente, alta de 0,87% e 0,86% no fechamento. Com o prosseguimento da correção do minério de ferro na China — nesta terça em baixa de 2,11% em Dalian, a US$ 115,14 por tonelada, ainda nos menores níveis de preço desde meados de abril -, o setor metálico se alinhou entre os perdedores da sessão, com destaque, além de Vale (ON -1,02%), para CSN (ON -1,50%) e Gerdau (PN -1,14%). "O segmento de materiais básicos, com o IMAT em baixa de quase 1% (-0,95%) no fechamento, foi muito mal, nem mesmo o setor de celulose conseguiu se descolar", diz Bernard Faust, sócio da One Investimentos.

Após a perda superior a 3% para o Brent e WTI na sessão anterior, a correção nos preços do petróleo prosseguiu nesta terça-feira, ainda que mais discreta, em queda na casa de 1%, no fechamento, para ambas as referências. Petrobras ON e PN mostravam, respectivamente, baixa de 0,57% e de 1,11% no fim do dia.

Os grandes bancos, por sua vez, viraram à tarde e tiveram desempenho majoritariamente positivo no fechamento, à exceção de Santander (Unit -2,37%) — em mudança de direção que contribuiu para moderar as perdas do Ibovespa, no encerramento. Destaque para Bradesco PN, em alta de 0,94% nesta terça-feira. Na ponta ganhadora do índice, SLC Agrícola (+3,04%), TIM (+2,59%) e Embraer (também +2,59%). No lado oposto, Magazine Luiza (-8,12%), Pão de Açúcar (-4,22%) e Vamos (-3,58%).

"O principal gatilho para a queda do Ibovespa hoje foi a baixa no preço das commodities, que pesa também sobre o real em paralelo a outras moedas de emergentes ligadas a matérias-primas, que acumulam, assim, perdas em relação ao dólar", diz Jaqueline Kist, sócia da Matriz Capital.

PIB do primeiro trimestre , embora acima do esperado, foram recebidos no retrovisor, considerando também que os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, entre abril e maio, serão sentidos adiante. Sem força para uma retomada da Bolsa em meio à persistência de dúvidas sobre o nível de juros nos EUA e no Brasil ao fim de 2024, os dados do, embora acima do esperado, foram recebidos no retrovisor, considerando também que os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, entre abril e maio, serão sentidos adiante.

"A tragédia no Rio Grande do Sul pode ter impacto negativo de 0,2 a 0,3 ponto porcentual sobre o PIB, mas isso dependerá do tamanho dos prejuízos. No médio e longo prazo, a reconstrução da região pode trazer impacto positivo para o crescimento do país", observa Gustavo Sung, economista-chefe da Suno, que projeta expansão de 2,1% para a economia brasileira em 2024.

Também na agenda de indicadores desta manhã, o mercado tomou nota da leitura mais fraca do que se antecipava para o relatório JOLTS nos Estados Unidos, relativo ao giro da mão de obra no país, uma métrica que costuma ser monitorada de perto pelo Federal Reserve. Nesta sexta-feira (7), será a vez do ainda mais aguardado relatório oficial sobre a geração de vagas de trabalho em maio, o payroll, com dados como o ganho salarial médio e a taxa de desemprego.

Com o JOLTS um pouco mais fraco, houve um movimento de fechamento de juros na curva americana, observa a economista-chefe da Veedha Investimentos, Camila Abdelmalack. Um ajuste que, contudo, não se refletiu nem no câmbio, nem na curva de juros doméstica, ambos em alta nesta terça-feira. No fechamento, o dólar à vista mostrava alta de 0,98%, a R$ 5,2854, tendo chegado a R$ 5,2961 na máxima do dia. "Os investidores devem manter a cautela ao longo da semana, considerando os dados, também sobre o mercado de trabalho, que sairão na quarta e sexta-feira, nos Estados Unidos", diz Camila.

"Mais uma sessão de baixa liquidez na B3, com o dólar futuro atingindo R$ 5,30. Na ótica do investidor estrangeiro, que olha para nossa Bolsa em dólar, o patamar em que se está hoje é extremamente depreciado. Vale ressaltar que nos últimos dias tivemos o menor porcentual de ativos negociados acima da média de 200 períodos, dos últimos dois anos. Cerca de 25% a 26% dos ativos da Bolsa se mantêm acima dessa média, um patamar muito baixo", enfatiza Faust, da One Investimentos.