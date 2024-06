CAE do Senado aprova suspensão de cobrança de empréstimos consignados

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o relatório do senador Otto Alencar (PSD-BA) favorável a um projeto que suspende a cobrança de empréstimos consignados. A votação ocorreu de forma simbólica na sessão desta terça-feira, 4. A matéria segue para a análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS). O prazo da suspensão é de 180 dias.



O texto trata do pagamento das obrigações de operações de créditos consignados em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas abrangidos pelo reconhecimento de estado de calamidade pública do decreto legislativo de 7 de maio.

Na prática, a medida beneficia idosos e aposentados afetados pela recente catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul.

LEIA TAMBÉM: Governo Lula recua e retira de projeto taxação de previdência privada em herança



"É um Estado importante da federação e precisa realmente da recuperação de sua estrutura e que ele volte a oferecer ao seu povo os bens civis que eles precisam tanto", disse Alencar, ao apresentar o seu voto favorável. Por sugestão do relator, a proposta, que segue para a análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), vai alcançar também beneficiários de programas de transferência de renda.