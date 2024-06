Governo gaúcho pagará metade do 13º salário nesta sexta-feira

O governo gaúcho depositará, na sexta-feira (7/5), metade do 13º salário para servidores públicos estaduais. A medida é uma resposta à crise vivida pela população em decorrência das chuvas do mês de maio. O governador Eduardo Leite havia anunciado que a antecipação de 50% da gratificação ocorreria até 15 de junho, mas o repasse foi viabilizado uma semana antes. O pagamento representa cerca de R$ 900 milhões liberados pelo Estado para mais de 350 mil vínculos de servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo.



“Muitos servidores também foram atingidos, assim como boa parte da população gaúcha. Essa antecipação é uma forma de dar condição àqueles que foram mais afetados, seja por terem suas próprias residências alcançadas ou por ajudarem familiares e amigos, acolhendo e se mobilizando em favor dessas pessoas”, disse o governador. Leite afirmou que o pagamento também busca ajudar economicamente comunidades atingidas. “Estamos falando em quase R$ 1 bilhão em valores que serão injetados na economia do Rio Grande do Sul com essa antecipação”, contabilizou.

O anúncio ocorreu durante uma coletiva de imprensa sobre novos aportes, superiores a R$ 46 milhões, para as áreas da saúde e da educação. Junto a outras ações, os investimentos chegam a R$ 751 milhões em recursos do Tesouro do Estado.



A disponibilização dos recursos foi possível pelos esforços de ajuste das contas que já vinham sendo empreendidos antes da crise meteorológica. Desde 2020, o Estado paga salários e fornecedores em dia, após quase cinco anos de atrasos sucessivos na folha de pagamento. “O Rio Grande do Sul realizou reformas administrativa e previdenciária, promoveu privatizações e aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal com a União. Todas essas medidas encontram, agora, um Estado mais ajustado quanto às despesas de curto prazo, o que viabiliza essa antecipação”, explicou a secretária da Fazenda, Pricilla Maria Santana.



Na quarta-feira (5/5), o governo pagará uma folha suplementar para ajustes em alguns contracheques que tiveram pendências em gratificações em função dos dias em que os sistemas estiveram indisponíveis.