Frumar envia donativos a famílias atingidas pelas enchentes no RS

Mobilizada desde o início do mês de maio para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, o grupo Frumar, que hoje tem fábrica em Tijucas/SC, mas nasceu em solo gaúcho, já enviou mais de 10 toneladas de donativos para as cidades de São Leopoldo e Porto Alegre. Entre os itens coletados estão roupas, cobertores, calçados e paletes com kits de limpeza. Além dos materiais, a empresa está realizando campanha para arrecadação de ajuda financeira por meio do pix [email protected] . Neste primeiro momento, as doações serão todas destinadas a 19 famílias de colaboradores da empresa que tiveram seus bens destruídos ou danificados pelas enchentes em São Leopoldo e em Porto Alegre, e demais moradores dos entornos da empresas. “Durante esses dias difíceis, estivemos mobilizados para arrecadar o máximo possível em donativos e recursos financeiros para auxiliar essas famílias que ajudaram - e ajudam - a construir a Frumar. Temos muito a agradecer a todos os que estiveram envolvidos nesse mutirão. Porém, reforçamos que ainda não acabou, precisamos seguir ajudando às pessoas atingidas pela catástrofe no Rio Grande do Sul”, comenta o diretor da Frumar Ederson Krummenauer. Fundada em 1991, em São Leopoldo, a Frumar possui seis unidades, contando a fábrica principal em Tijucas/SC, que produz as marcas Komdelli e Frumar. As unidades se localizam em São Leopoldo/RS, Porto Alegre/RS, Passo Fundo/RS, Tijucas/SC, São Paulo/SP e Goiânia/GO. A empresa é um dos principais players do mercado, comercializando mais de 13 mil toneladas de pescados por ano.