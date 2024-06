Programa Bússola é um norte na reconstrução de negócios de empreendedoras gaúchas

No meses de junho, julho e agosto, as empresárias gaúchas têm um encontro marcado com a transformação e a resiliência, buscando abraçar mulheres e suas famílias, reativar empresas que foram atingidas pelas enchentes, preservar empregos. O "Programa Bússola: um norte na reconstrução de negócios de empreendedoras gaúchas" será realizado em encontros on-line, todas as segundas-feiras, das 19h às 20h30. Este evento é organizado pela Aceleradora de Mulheres Empreendedoras em parceria com o Conselho da Mulher da Federasul.



O Programa Bússola surge como uma resposta necessária e urgente para apoiar as empresárias do Rio Grande do Sul afetadas pelas recentes enchentes. Com objetivos claros e estratégicos, o projeto visa não apenas a recuperação econômica, mas também o fortalecimento emocional das empreendedoras, promovendo um ambiente colaborativo e solidário. Pelo menos 250 mulheres já se inscreveram e as vagas são limitadas.



Segundo a presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e uma das organizadoras do evento, Simone Leite, explica a motivação e contexto do evento. “Nosso trabalho inicial foi acolher, aquecer e alimentar os gaúchos que foram atingidos pelas cheias. Agora, chegou a hora da retomada dos negócios e, para isso, o movimento associativo tem importância fundamental. Vamos trabalhar em conjunto para auxiliar nossas empreendedoras nesta nova fase, unindo esforços para a recuperação econômica”.





A curadora do Programa Bússola e CSO da Sonata Brasil, membro do Conselho da Mulher Empreendedora da Federasul, Soraia Schutel antecipa nomes de destaque na programação do evento. "Um dos pilares da reconstrução de nosso Estado é o fortalecimento das empreendedoras gaúchas, seja na dimensão emocional quanto em novas estratégias de negócio. Grandes nomes de gestão prontamente aceitaram o convite para palestrar e mentorar as centenas de empresárias já inscritas no programa. Tenho convicção que todas sairemos com mais clareza e um novo norte sobre nossos negócios", explica.



Inscrições

pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 99625-2093. As vagas são limitadas, então é essencial garantir a participação o quanto antes.



Confira parte da programação:



Abertura com Simone Leite, Presidente do Conselho da Mulher Empreendedora FEDERASUL.

“Fortalecimento interior na crise” - Soraia Schutel, Sonata Brasil.

“Luto em catástrofes” - Dra. Adriana Cogo, psicóloga, entre as principais especialistas do Brasil em luto.

“Caminhos para reestruturação” - Painel com Dra. Jaqueline Wichineski e Rafael Goelzer, FEDERASUL.

“O poder da rede” - Gisele Rodrigues, Diretora na Visa Consulting & Analytics.

“Criatividade em tempos de crise” - Ana Amélia Tormin, Diretora Jurídica e de Compliance e CSO da Timbro Trading.

“Crise como oportunidade de acelerar a migração pro digital” - Cezar Augusto Gehm Filho, CEO da Piperun.

“Cuidado do cliente” - Gabrielle Maciel, gerente de experiência do cliente da Ticket.

“Gestão de pessoas na crise” - Painel com Dra. Luciana Menestrino, psicóloga com experiência em gestão de atendimento a cliente; Marina Machado, Head of People Business Partner do Mercado Livre; e Luisa Ferreira, Head of People LATAM & HRBP AMER GTM & Global Marketing na UiPath.



Objetivos do Projeto:



•Fortalecer emocionalmente as empresárias gaúchas:

Desenvolver iniciativas de suporte psicológico e emocional para as empreendedoras afetadas pelas enchentes, proporcionando recursos e espaços de acolhimento e resiliência.

•Conectar empresárias do RS com mentes que podem auxiliar na reconstrução do Estado:

Facilitar o contato entre empresárias locais e especialistas, consultores e mentores que possam oferecer orientações estratégicas para a recuperação e reconstrução de seus negócios.

•Visionar estratégias de reconstrução de negócios de mulheres do RS:

Reunir grupos de trabalho para desenvolver e compartilhar estratégias eficazes de reconstrução e inovação nos negócios, liderados por mulheres.

•Ampliar vínculo entre empresárias do Estado do RS e rede de apoio:

Fortalecer a rede de apoio entre empresárias, associações, entidades governamentais e organizações não-governamentais, criando um ambiente colaborativo e solidário.



Formato e Agenda dos Encontros:



O programa será realizado online, com cada encontro tendo uma hora de palestra seguida de 30 minutos de troca de experiências. As participantes terão a oportunidade de interagir, compartilhar seus desafios e soluções, e aprender umas com as outras.

Pré-requisitos para Participação:

Ser empresária no RS com CNPJ aberto e regular.

Participar dos encontros.

Demonstrar, após o programa, os projetos realizados e benefícios alcançados por meio de vídeo ou relatos em redes sociais.