Iniciativas divulgadas por Lula frustram expectativas de entidades do setor produtivo gaúcho

O conjunto de medidas anunciado pelo presidente Lula foi recebido com certa dose de frustração pelas entidades gaúchas do setor produtivo. Embora o volume de recursos em linhas de financiamentos seja importante para as empresas devastadas pelas enchentes, as obrigações a serem assumidas podem comprometer de forma significativa a saúde dos empreendimentos.

Para o presidente da Federaul, Rodrigo Sousa Costa, a captação desses recursos por empresas que já se encontram em grave situação servirá para postergar as dificuldades pela inadimplência ou, até mesmo, o fechamento. O dirigente refere-se principalmente às taxas de juros. Entre as linhas de crédito anunciadas por Lula, o montante de R$ 1,5 bilhão via Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) tem taxa de TR (Taxa Referencial) de 5%. "Pior do que o cenário atual é receber soluções que não são remédios, são venenos. O indivíduo se endivida e leva com ele outras empresas que estavam saudáveis porque apostaram na sua recuperação. Aquela empresa vai ficar parasitada por uma taxa proibitiva", apontou, ao lembrar que a Federasul já havia se posicionado da mesma forma no ano passado. Durante a enchentes no Valer do Taquari, em setembro, a Federação alertou para que as empresas não se endividassem com jutos altos e variáveis, de forma a se comprometerem no futuro. "Dizemos novamente: é temerário, é de alto risco", alertou.

Por outro lado, Costa elogiou a ampliação do acesso ao crédito rural. A medida, segundo ele, é bastante resolutiva para pequenos e médios produtores rurais afetados que não têm condições de oferecer garantias usualmente adotadas. Em relação ao montante de R$ 15 bilhões pelo BNDES, "a notícia é bem-vinda", mas a equação também assusta, pelo "risco das operações".

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) considerou importantes as medidas de apoio à retomada do setor, mas ainda insuficientes diante das dificuldades. "As linhas de financiamento, abrangendo empresas de todos os portes, é de suma importância. Porém, dada a situação crítica do setor produtivo, o ideal seriam recursos a juro zero ou negativo", diz o presidente Gilberto Petry, ponderando que mesmo estando as taxas abaixo da praticadas pelo mercado.

Há necessidade de celeridade, apontou o dirigente, para destinar esse recurso ao BNDES e regulamentar as condições e procedimentos operacionais para que os agentes financeiros possam acessar as linhas. Da mesma forma, o crédito via Pronampe, em razão da necessidade urgente de recursos.

O dirigente lamentou a ausência de medidas emergenciais de manutenção do emprego, como por exemplo o Benefício Emergencial (BEm) e o Programa Emergencial de Suporte a Empregos (PESE). A implementação imediata do BEm e medidas de suspensão temporária do contrato de trabalho são essenciais para fornecer alívio imediato às empresas e aos trabalhadores, avaliou.

Para Petry, a maior urgência se dá em relação ao capital de giro. "As empresas precisam de capital de giro imediatamente para saldar seus compromissos que vencem diariamente. Estamos numa emergência, e necessitamos de socorro de recursos que cheguem na ponta, ou a nossa economia será devastada pela inviabilidade das empresas se reerguerem", diz, lembrando que há fatores que demandam tempo. "A reconstrução de prédios, a encomenda de máquinas, o retorno à operação com empregados, tudo requer tempos específicos. E enquanto isto, continuam vencendo os compromissos das empresas sem a contrapartida do faturamento. Então, estamos em um ponto que é crucial o socorro de capital de giro chegando na ponta."

Já o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do RS (Simers), Cláudio Bier, que em julho assumirá a Fiergs, elogiou as medidas anunciadas, por beneficiarem todas as empresas, as que sofreram com alagamento e as que com problema na logística.

"A única coisa que pedimos é agilidade. As indústrias não têm mais tempo ara esperar. Ficaram 30 dias sem faturar", destacou. Bier criticou a omissão do governo federal sobre medidas de proteção ao emprego e flexibilização para as empresas.

Já o presidente do Sistema Fecomercio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, lembrou que, diante do desafio que o RS enfrenta, é difícil dizer se é o suficiente ou não. "Ainda estamos levantando perdas. Isso é um importante começo, mas com certeza a necessidade de ajuda em várias outras frentes vai continuar existindo. O volume de recursos e as taxas de juros são um importante passo, mas o fundamental é que os financiamentos aconteçam e as empresas consigam ter acesso a esses recursos de forma célere e desburocratizada", observou.