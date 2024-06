Eletrobras conclui reparo e energiza linha de transmissão em Farroupilha

A Eletrobras energizou a Linha de Transmissão (LT) Itá - Caxias (525 kV), no Rio Grande do Sul. O circuito foi desligado, no último sábado (25), para implantação de duas novas torres, em substituição a uma estrutura danificada por erosão do solo decorrente das fortes chuvas que atingiram a Serra Gaúcha, entre final de abril e início de maio. O desligamento programado não interrompeu o abastecimento de energia.

Conforme nota da empresa, o serviço, executado por profissionais da subsidiária Eletrobras CGT Eletrosul, ocorreu na localidade de Linha República, no 2º Distrito de Farroupilha. As equipes técnicas enfrentaram dificuldades logísticas para a conclusão dos trabalhos. Na área de difícil acesso, a chuva persistente e a erosão do terreno foram os principais desafios nos últimos dias.

A Eletrobras também prossegue no trabalho de preservação da infraestrutura elétrica que atende ao Rio Grande do Sul. Mais de 100 profissionais da subsidiária Eletrobras CGT Eletrosul atuaram no Estado, nas últimas semanas, incluindo técnicos da região, com o apoio de colaboradores de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

No domingo (19), a subestação Nova Santa Rita teve o barramento reenergizado, após mais de duas semanas totalmente alagada. Uma das ações fundamentais para o suprimento ocorreu devido à conclusão do processo de reenergização da Linha de Transmissão 525 kV Itá - Gravataí, formada pela composição da LT 525 kV Itá - Nova Santa Rita C1 e LT 525 kV Nova Santa Rita - Gravataí. A medida proporcionou maior confiabilidade no atendimento às demandas de carga do Rio Grande do Sul, em especial a Região Metropolitana de Porto Alegre, atendida pela subestação Gravataí, no momento em que parte da infraestrutura do Sistema Interligado Nacional (SIN) no Estado ainda se encontra afetada pelo impacto das fortes chuvas.

Cerca de 50 profissionais da Eletrobras CGT Eletrosul seguem trabalhando na recuperação das instalações da subestação Nova Santa Rita, visando a retomada completa da operação. O empreendimento possui capacidade de transmissão de 2.688 MVA, o que corresponde a mais de 50% do consumo médio do Rio Grande do Sul.