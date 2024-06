Empresas do setor condominial lançam manual para apoiar síndicos na reparação de danos em condomínios

Um grupo formado pelas principais administradoras de condomínios do País - Guarida, Auxiliadora Predial, Imóveis Crédito Real, Lello Condomínios, Hubert, Gestart, Apsa, Pacto - portal Sindiconet, entre outras empresas do setor, como a VIP - Inspeções Prediais e a TK Elevadores, uniram-se para achar caminhos e soluções de retomada da habitabilidade para a população de condomínios atingida pelas enchentes.



A primeira ação tomada foi o lançamento de um manual colaborativo para a reconstrução dos condomínios, criado pelo Sindiconet, parceiro estratégico do grupo.



Segundo o diretor de Condomínios do Grupo Guarida, Atílio Daniel Borges, “o principal objetivo deste manual é orientar os gestores para a retomada da habitabilidade dos condomínios impactados pelas cheias que atingiram diversas cidades do Estado nas últimas semanas. Essa iniciativa soma-se a outras ações implementadas pela Guarida, como o Canal Superação, já disponibilizado com orientações aos síndicos”.



Autoridades calculam que mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas com as enchentes, além dos quase 100 mil imóveis destruídos ou danificados.



O diretor de Condomínios da Auxiliadora Predial, Eduardo Difini, destaca a importância da colaboração. “O processo de reconstrução do Estado exige ação rápida e o compromisso de todos nós. E essa iniciativa vai além dos negócios. É uma união de forças e recursos de grandes empresas do segmento para auxiliar e dar suporte a quem mais necessita, estamos com o nosso time 100% focado em atender, priorizar e agilizar todas as necessidades dos síndicos, e mesmo com todas estas adversidades nossa operação nunca parou.", enfatiza o executivo.



Os danos em áreas comuns e imóveis localizados nos pavimentos mais baixos são uma grande preocupação dos síndicos da Região Sul. Questões estruturais, técnicas e sanitárias tornam-se desafios para a retomada da habitabilidade.



Conforme a diretora de Condomínios da Imóveis Crédito Real, Cíntia Monguilhott, “Este fato sem precedentes exige muito cuidado na retomada, os síndicos não podem tomar atitudes precipitadas por pressão de moradores. Estamos dando suporte e capacitação para nossas equipes a fim de que elas possam orientar os síndicos. Juntos, enfrentaremos esses desafios com responsabilidade e solidariedade”.



Em um cenário onde toda cadeia foi comprometida em diferentes graus, a retomada envolve fatores financeiros, mas também questões relacionadas à informação, orientação e espírito comunitário.



Assim, o Manual do Síndico – Enchentes/RS foi dividido em três fases: Atual (emergencial); Retomada (quando a água baixar) e Prevenção. Em cada uma delas são destacadas as ações que o grupo gestor precisa fazer para garantir a segurança e a vida dos moradores e funcionários, bem como preservar seu patrimônio.



Na primeira fase, a orientação é sobre os procedimentos para evacuação, riscos à saúde, cuidados elétricos, apoio a funcionários, roubos, mobilização de moradores e seguro do condomínio. Já na segunda fase, são abordadas questões relacionadas à limpeza, inspeção predial e saúde financeira do condomínio. E, na terceira, as adaptações que os condomínios deverão passar para lidar com uma eventual repetição de cenário. O manual será atualizado sempre que faça sentido trazer novos olhares e novas orientações aos síndicos.



Segundo Marjorie Albuquerque, diretora do Portal Sindiconet, encontrar um diálogo multidisciplinar e espaço para as ideias de quem está enfrentando o mesmo problema é um exercício importante para construir cidades melhores, mais livres e iguais. “Essa união de especialistas com um olhar abrangente sobre habitabilidade é muito importante para devolver ao gaúcho no menor tempo e da melhor forma a conexão com a sua casa”, destaca a executiva.



Em tempos de crise, a colaboração e a união de esforços são essenciais para superar desafios. Com este propósito e associando a expertise e o know-how de cada empresa, o segmento de administração condominial segue em busca de soluções aos seus clientes afetados pelo evento climático. “Formar este grupo que reúne grandes empresas do mercado imobiliário é uma iniciativa que procura aliar conhecimento técnico e capacidade de mobilização. Cuidando prioritariamente das pessoas que vivem e trabalham nos condomínios,” afirma Angélica Arbex, diretora de Marketing e Relacionamento com o Cliente da Lello Condomínios.