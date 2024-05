Entidades empresariais assinam manifesto em reconhecimento aos esforços pela recuperação de Porto Alegre

Entidades empresariais que integram o movimento Porto Alegre+ entregaram ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e ao Vice-prefeito, Ricardo Gomes, o Manifesto Todos São Heróis. O documento assinado foi entregue no final da manhã desta terça-feira, dia 28 de maio, no Instituto Ling, e tem como intuito expressar o reconhecimento e o apoio ao prefeito de Porto Alegre, vice-prefeito, secretários municipais, aos gestores e servidores da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, vereadores, todas as organizações envolvidas, assim como as forças públicas, a Defesa Civil, e as empresas e seus colaboradores e a milhares de voluntários pelo conjunto das ações que têm desempenhado no enfrentamento da atual crise humanitária que assola a região.

O objetivo do documento foi reconhecer publicamente os esforços e os resultados obtidos até aqui e buscar soluções, sem apontar culpados pelas melhorias que já poderiam ter sido feitas há décadas para evitar a catástrofe. As entidades são unânimes em afirmar que a necessidade é unir forças e talentos para focar no futuro e na retomada da vida cotidiana da cidade.



“Os esforços ininterruptos e as ações realizadas e/ou em curso no atendimento aos cidadãos e empreendedores da nossa cidade, atingidos direta ou indiretamente por todo o caos imposto pelas águas, são extraordinários, grandiosos e meritórios. As inundações não apenas representam uma ameaça imediata à segurança e ao bem-estar dos cidadãos e dos empreendimentos que geram emprego e renda, mas exigem uma resposta rápida e coordenada por parte das autoridades constituídas e da sociedade civil”, destaca o manifesto.



“É importante reconhecermos, além de expressarmos gratidão e orgulho, os esforços incansáveis desempenhados por todos. A rápida mobilização dos serviços de emergência, a abertura de abrigos temporários, o fornecimento de suprimentos essenciais e o apoio logístico às áreas atingidas são apenas alguns exemplos do grandioso compromisso de todos para proteger e servir aos cidadãos e aos empreendedores”, afirma a presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Suzana Vellinho Englert.



Na ocasião, Melo ressaltou a importância de seguir na mesma linha de trabalho traçada desde o início, e de não politizar a crise em cima da catástrofe do Estado. “Estamos vivendo a maior tragédia climática do país, mas juntos vamos recuperar a nossa cidade. O primeiro momento era resgatar vidas e o voluntariado também merece muitos monumentos espalhados pela nossa cidade. Agora é hora de reconstruir vidas, pois ainda estamos com milhares de pessoas em abrigos e essa transição é difícil e dolorosa até que essas pessoas tenham uma moradia definitiva. Este manifesto é importante e nos conforta muito”, afirmou o prefeito.



As entidades estão comprometidas, cada uma em seu formato e área de atuação, em fazer a sua parte no apoio aos esforços de recuperação e reconstrução da capital gaúcha e, consequentemente, do Estado.

Confira o Manifesto na íntegra

MANIFESTO EM RECONHECIMENTO AOS HERÓIS DE PORTO ALEGRE

As entidades empresariais que assinam este MANIFESTO, expressam o reconhecimento e o apoio ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, aos Gestores e Servidores da Prefeitura Municipal, à Defesa Civil, aos Vereadores e suas assessorias, à todas as entidades de nossa cidade atuantes nesta crise, às forças públicas, à todas as empresas e seus colaboradores e à milhares de voluntários, pelo conjunto das ações que têm desempenhado, no enfrentamento da calamidade que assola nossa Porto Alegre. Todos são nossos heróis.

Os esforços ininterruptos e as ações realizadas e/ou em curso no atendimento aos cidadãos e empreendedores da nossa cidade, atingidos direta ou indiretamente por todo o caos que nos foi imposto pelas águas, são extraordinários, grandiosos e meritórios.

As inundações não apenas representam uma ameaça imediata à segurança e ao bem-estar dos cidadãos e dos empreendimentos que geram emprego e renda, mas exigem uma resposta rápida e coordenada por parte das autoridades constituídas e da sociedade civil.

Nesse sentido, temos testemunhado com gratidão e muito orgulho os esforços incansáveis desempenhados por todos. A rápida mobilização dos serviços de emergência, a abertura de abrigos temporários, o fornecimento de suprimentos essenciais e o apoio logístico às áreas atingidas são apenas alguns exemplos do grandioso compromisso de todos para proteger e servir aos cidadãos e aos empreendedores.

As entidades aqui identificadas e, certamente muitas outras que representam a sociedade civil, estão comprometidas em fazer a sua parte no protagonismo e/ou apoio aos esforços de recuperação e reconstrução de Porto Alegre.

Convidamos a todos, para que antes de criticarem e apontarem culpados pelos pontos de melhoria que já poderiam ter sido ajustados há décadas em nossa cidade, reconheçam o esforço e os resultados até aqui obtidos e, principalmente, colaborem com a enorme tarefa de recuperar a nossa Porto Alegre.

Precisamos unir forças e os nossos talentos para focarmos no futuro e na retomada da vida cotidiana da nossa cidade. Avante!

Entidades que assinaram o Manifesto:

*As entidades que assinam este Manifesto integram o Movimento Porto Alegre+.