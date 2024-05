Federações confirmam apoio a projeto que zera impostos federais para comércio, turismo e eventos no RS

Uma reunião realizada nesta segunda-feira (27) entre Fecomércio, Farsul, Federasul e Fiergs, representantes dos setores produtivos no Rio Grande do Sul, selou o apoio das quatro federações ao Projeto de Lei 1915/2024, que zera quatro impostos federais para 45 atividades do comércio, turismo e eventos no Estado. O texto, de autoria do deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS), abrange 45 atividades e sugere a isenção dos tributos pelos próximos cinco anos como forma de preservar os empregos.

No documento, os presidentes Luiz Carlos Bohn, Gedeão Pereira, Rodrigo Sousa Costa e Gilberto Petry fazem um apelo aos deputados federais e senadores para que a proposta seja priorizada pelo Congresso:



“Manifestamos nosso apoio à medida como forma de garantir a sobrevivência destes negócios e a manutenção de milhares de empregos”, diz o manifesto.



Autor da proposta, o deputado Alceu Moreira adianta que já articula com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a votação da urgência para a matéria. O requerimento para a apreciação do projeto conta com a assinatura de 415 dos 513 deputados federais. A relatoria ficará a cargo do deputado Pedro Westphalen (PP-RS).



“Estamos pedindo o apoio de todos os setores envolvidos neste projeto para que ofereçam aos deputados o respaldo e a dimensão que merece. Esperamos votar a urgência e o mérito até a semana que vem”, explica Moreira.