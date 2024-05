Free flow terá cobrança retomada neste sábado (1º)

Suspensão do pedágio está em vigor há 27 dias, desde 1º de maio, em apoio a situação emergencial no Estado e para a contenção de danos ocasionados pelas fortes chuvas. Concessionária foi a primeira a adotar a medida e restabeleceu a trafegabilidade de todo o trecho em 22 dias.



A CSG informa que, a partir da meia-noite deste sábado (1º), será retomada a cobrança do pedágio free flow nos seis pórticos localizados na ERS-122, ERS-240 e ERS-446, no Vale do Caí e na Serra (confira abaixo os locais). A suspensão da tarifa estava em vigor deste o dia 1º de maio em apoio à população gaúcha nesse momento de tragédia climática.



Segundo Ricardo Peres, diretor-presidente da CSG, o pedágio free flow estava operando há pouco mais de um mês em cinco dos seis pórticos e logo a empresa suspendeu a cobrança por motivos de evento de força maior.

“A CSG uniu todos os esforços para reestabelecer as melhores condições possíveis de trafegabilidade e segurança, possibilitando com que houvesse ligação viária entre a região metropolitana com o Vale do Caí e a Serra Gaúcha, num período recorde de tempo. Esse esforço possibilitou o fluxo para o atendimento de emergências, transporte de alimentos e medicamentos, além de acesso ao aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul”, elenca Peres.



O diretor-presidente enfatiza que as medidas preventivas executadas no primeiro ano de concessão contribuíram para que os estragos causados pelas fortes chuvas não fossem ainda maiores. A empresa realizou, entre outras obras, a reforma e verificação de 64 km de canaletas e de 349 bueiros. Com relação às encostas, está sendo realizado o retaludamento nas áreas que apresentam riscos, além da recomposição do sistema de drenagem danificado durante as chuvas.

Mobilização para retorno da trafegabilidade



Desde o dia 30 de abril, a CSG se mobilizou com cerca de 130 profissionais para restabelecer o tráfego nos 271,5 km de rodovias administradas. Maquinário da companhia foi alocado nos trabalhos, em toda extensão da ERS-122, ERS-446 e ERS-240, além de trechos da RSC-453, BR-470 e RSC-287.

A ERS-122 teve a maior incidência de sinistros durante as fortes chuvas, com 82 ocorrências, seguida pela ERS-446, com 16 registros. Ainda ocorreram oito intercorrências nas rodovias BRS-470 e RSC-453 e outras cinco na ERS-240. O único trecho sem alterações foi na ERS-287.



Somente nas duas primeiras semanas de maio foram registrados 69 deslizamentos de barreiras e pedras, 28 pontos de acúmulo de água na pista, 10 pontos de erosão de cabeceiras e de asfaltos, 15 quedas de árvores, 120 canaletas e valas obstruídas, além dois afundamentos e fendas de pavimentos.

Saiba como pagar o pedágio free flow



A cobrança do pedágio free flow será retomada nos seis pontos a partir da meia-noite do sábado (1º), por isso, vale relembrar o funcionamento do sistema. A CSG é única concessionária do país a ter 100% da cobrança da tarifa em sistema free flow.

O valor da tarifa pode ser quitado de quatro diferentes formas: por meio de tag (etiqueta eletrônica similar a um chip colado no para-brisa do veículo), no aplicativo “CSG FreeFlow”, pelo site (freeflow.csg.com.br) ou presencialmente nas nove bases de atendimento ao cliente. O meio de pagamento pode ser escolhido pelo motorista, por Pix ou cartões de crédito ou débito. De forma presencial, está sendo aceito temporariamente dinheiro em todas as bases de atendimento localizadas em diferentes pontos das rodovias ERS-122, RSC-453 e ERS-240. A companhia não emite boleto bancários.



Para os veículos que possuem tag ativa o valor é pago automaticamente, de acordo com o que foi contratado entre o motorista e a operadora da tag. Já os clientes que realizaram cadastro pelos meios da concessionária, pelo site ou aplicativo “CSG FreeFlow”, recebem um aviso no celular e/ou e-mail lembrando da necessidade de pagamento para não acarretar multa. Os avisos ocorrem no 10º e 14º dias após a passagem pelo pórtico. Para os motoristas que inseriram saldo pré-pago no site ou aplicativo, o débito da tarifa é descontado automaticamente em até 24h.



De forma presencial, os motoristas podem pagar o valor tarifa nos totens de autosserviço das oitos bases de atendimento ao cliente da CSG (ver informações na tabela abaixo). Basta tocar na tela e optar por “Pagamento Free Flow”, digitar a placa do veículo, clicar em “Buscar débitos” e selecionar o modo de pagamento. A empresa também disponibiliza, em horário comercial, atendentes para auxílio e informação.

Onde estão os pedágios do free flow

- ERS-240 / km 30,1 (Capela de Santana)

- ERS-446 / km 6,5 (Carlos Barbosa)

- ERS-122 / km 4,6 (São Sebastião do Caí)

- ERS-122 / km 108,2 (Antônio Prado)

- ERS-122 / km 151,9 (Ipê)

- ERS-122 / km 45,5 (Farroupilha)



Onde estão as Bases de Atendimento ao Cliente

•Ipê (Norte), ERS-122, km 160, próximo à Tenda do Beleza, sentido norte. Aberta das 6h às 18h, todos os dias;

•Ipê (Sul), ERS-122, km 151, próximo ao Restaurante do Sandi, sentido sul. Aberta das 6h às 18h, todos os dias;

•Flores da Cunha, ERS-122, km 100, próximo à Lanchonete Piccoli, sentido norte. Aberta 24h, todos os dias;

•Farroupilha, RSC-453, km 118, próximo à Lanchonete Casa Velha, sentido oeste. Aberta das 8h às 18h, de segunda a sábado;

•Bom Princípio, ERS-122, km 36, próximo ao Posto Régis, sentido norte. Aberta das 6h às 18h, todos os dias;

•São Sebastião do Caí, ERS-122, km 16, próximo a Auto-Peças Klasscar, sentido norte. Aberta das 6h às 18h, todos os dias;

•São Sebastião do Caí, ERS-122, km 1,5, próximo a antiga praça de pedágio de Portão, sentido sul. Aberta das 6h às 18h, todos os dias;

•Capela de Santana, ERS-240, km 24, próximo a Casa do Chá, sentido leste. Aberta das 6h às 18h, todos os dias.

•Montenegro, ERS-240, no km 33. Aberta das 6h às 18h, todos os dias.