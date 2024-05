Amcham RS viabiliza aquisição de equipamentos para limpeza de cidades gaúchas

Diante da crise humanitária desencadeada pelas recentes enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, a unidade regional da Câmara Americana de Comércio (Amcham RS) está desenvolvendo ações estratégicas para a recuperação do Estado. Entre essas medidas, a Amcham RS, em parceria com a Icatu Seguros, intermediou a compra de lavadores e sopradores profissionais da Stihl, por preço reduzido.

Os 240 equipamentos foram recebidos pelo Sicredi-RS, que organizou a entrega dos kits para a limpeza de 12 municípios: Bento Gonçalves, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Santa Tereza, Encantado, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Putinga, Relvado, Nova Petrópolis e Porto Alegre. Também foram adquiridos mais 30 equipamentos profissionais, com patrocínio da GM, para a limpeza de casas em Gravataí. "Nos fortalecemos quando atuamos em conjunto.





Além disso, a entidade abriu uma conta para centralizar doações para as vítimas no Rio Grande do Sul, onde está inserida há mais de 25 anos e é lar de centenas de empresas associadas. As contribuições financeiras podem ser feitas por meio da chave PIX: serão integralmente destinadas a parceiros oficiais do governo gaúcho ou organizações indicadas pelas lideranças da região. Para facilitar doações corporativas internacionais, a Amcham habilitou, ainda, uma conta no PayPal, que pode ser acessada neste



"A Amcham RS está comprometida em utilizar sua rede de parcerias e recursos para oferecer suporte imediato e de longo prazo às comunidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nossa prioridade é garantir que as doações e os esforços de ajuda cheguem rapidamente àqueles que mais precisam, colaborando com instituições locais e o governo para uma resposta coordenada e eficaz", destaca Rodrigues.

Até o momento, as contribuições financeiras e doações permitiram ações significativas, incluindo:



Estruturação de abrigo temporário: administrado pela Instituição Pão dos Pobres, em Porto Alegre, que atende mais de mil crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, que teve sua infraestrutura severamente danificada pela água.



Apoio a organizações em operações de resgate e comunicação: colaboração e suporte financeiro a instituições que estão à frente dos resgates em áreas alagadas. Também foram doados produtos e medicamentos para animais de três abrigos: dois em Porto Alegre e um em São Leopoldo.



Distribuição de recursos básicos: fornecimento de 93 mil litros de água, fornecida pela Ouro Fino, do Paraná, sobre patrocínio de diversos associados da Amcham PR e de maneira mais expressiva por Ligga Telecom e Nissey Máquinas. Uma parte da doação de água foi para Porto Alegre e outra parte para a Serra Gaúcha. Também foram doados cobertores e beliches para abrigos públicos, com suporte da Icatu Seguros, assim como apoio na distribuição de carretas de donativos que vieram de parceiros de outras regiões. A Amcham RS entregou, ainda, à Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas mais de 20 mil fraldas e 3 mil pacotes de toalhas umedecidas.



Atendimento médico: conexão e apoio para o Grupo Ânima, que permitiu o envio diário de 40 médicos para ajudar nos abrigos da zona norte de Porto Alegre.



O trabalho, porém, não para por aqui. A Amcham RS já está atuando no planejamento de ações para suporte contínuo aos desabrigados, para a aquisição de maquinário para recuperação e limpeza urbana, para a facilitação do retorno digno das famílias às suas residências, e para a recuperação da infraestrutura através de iniciativas privadas.