Sindienergia-RS sugere reavaliação do modelo do setor elétrico gaúcho

Muitos segmentos da economia e da infraestrutura gaúcha terão que ser repensados após as enchentes que impactaram o Estado e o setor de energia é um deles. Para a presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Daniela Cardeal, será necessário reavaliar os modelos de construções implementados no passado e buscar soluções sustentáveis.

“A gente precisa de segurança energética, principalmente nas cidades. O nosso modelo de distribuição de energia é rápido, barato, mas não provém segurança de abastecimento”, assinala a dirigente. A representante do Sindienergia-RS comenta que uma iniciativa que poderia incrementar a garantia de fornecimento seria a implantação de redes elétricas subterrâneas, o que poderia ser feito especialmente em áreas que são importantes para toda a comunidade.

Na questão de grandes linhas de transmissão, Daniela enfatiza que é preciso ter mais sistemas paralelos que suportem o atendimento de energia, caso alguma estrutura fique fora de operação em eventos como esse da catástrofe climática. Já no campo da geração, a dirigente frisa que os parques eólicos gaúchos provaram ser um instrumento de segurança energética para a região.

Esses complexos não tiveram maiores problemas com as chuvas e, pelo fato de estarem localizados dentro do Rio Grande do Sul, não ficaram tão suscetíveis à dificuldade de transmissão de energia como usinas mais afastadas do Estado. Daniela defende ainda a modernização de planos diretores municipais prevendo que casas que foram avariadas pela enchente e que terão que ser reconstruídas em lugares com menor risco já venham com sistemas de geração de energia (o que pode ser feito através de sistemas fotovoltaicos), equipamentos com eficiência energética e soluções para a captação da água da chuva.

A integrante do Sindienergia-RS aponta também que uma ação importante para o Rio Grande do Sul retomar seu crescimento econômico será demonstrar o potencial que a região apresenta para novos negócios e nesse cenário a área de energia será estratégica. Dentro dessa lógica, a produção local de hidrogênio verde (combustível fabricado a partir de fontes renováveis) deverá ser uma alavanca importante para atingir esse objetivo.