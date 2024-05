Com perdas 'incalculáveis', Instituto Caldeira planeja sua retomada

"O problema do Caldeira é, na verdade, o mesmo de todo Rio Grande do Sul. Essa é uma circunstância única para decidirmos qual o tamanho da nossa ambição. Como desenhar as cidades daqui para a frente de forma a manter protegidos os negócios e a vida das pessoas?".

Hub de inovação da Capital prepara projeto de refundação para buscar recursos

Uma reunião do Conselho de Administração do Instituto Caldeira, na próxima semana, deverá dar início a um movimento de refundação do hub de inovação gaúcho. Há três anos, o projeto foi colocado de pé a partir da aposta e do investimento de cerca de 40 grandes empresas, como Lojas Renner, Vulcabrás, Gerdau, Agibank e Banrisul.

Agora, com a sede afetada pela força das águas, a meta é buscar apoio para a retomada. "Ainda estamos desenhando a estratégia, mas a perspectiva é abrir para refundadores beneméritos, buscando empresas interessadas, inclusive de fora do Brasil e de outros estados, que foram menos impactados", revela Marciano Testa, fundador do Agibank, presidente do conselho e um dos idealizadores do Caldeira.

O empresário faz questão de assegurar dois pontos importantes sobre o futuro do Instituto. O primeiro deles é a crença no Quarto Distrito. "Apesar do impacto, continuamos acreditando na região", diz.

O outro ponto é a manutenção dos planos de expansão da área, para o prédio na frente do atual.

A meta, anunciada recentemente, é passar a ocupar a estrutura dos antigos prédios da fábrica Tecidos Guahyba, um espaço com cerca de 33 mil m2, sendo 21 mil m2 de área construída; ampliando a área total do Caldeira para 55 mil m2.

O investimento projetado pelo hub na nova área é de cerca de

R$ 120 milhões, valor que virá de empresas e instituições vinculadas à própria comunidade Caldeira.

Porém, Marciano Testa destaca a importância do Caldeira seguir sendo percebido como um projeto estratégico para o Rio Grande do Sul.

Para isso, o empresário traz dados importantes. As companhias que fazem parte do Instituto hoje representam 15% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul. Os empregos diretos gerados por estes players somam mais de 10 mil.

"O Caldeira tem um impacto considerável na economia, geração de emprego, educação e renda para o Estado, cita.

Ele também faz um clamor ao poder público. "Como cidadão e empresário que investe no RS, tenho expectativa de que possamos canalizar boa parte dos investimentos que serão feitos no Estado em infraestrutura que garanta que empresas e pessoas não tenham mais esse impacto severo", alerta.