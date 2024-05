CEEE Equatorial e RGE registram em torno de 206 mil clientes sem luz

Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, CEEE Equatorial e RGE ainda verificam cerca de 206 mil consumidores sem energia elétrica. Na área de concessão da primeira empresa são 77.894 usuários prejudicados e na segunda companhia outros 98,3 mil pontos permanecem sem luz. As informações são do boletim do monitoramento dos serviços de infraestrutura no Estado, divulgado pelo governo gaúcho nesta segunda-feira (20).