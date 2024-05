Braskem inicia processo de partida de suas unidades no Polo Petroquímico de Triunfo

Braskem iniciou, nesta segunda-feira (20), a partida de suas unidades produtivas no Polo Petroquímico de Triunfo. As plantas foram paralisadas devido às enchentes , nesta segunda-feira (20),. As plantasque atingiram o Rio Grande do Sul. A empresa decidiu retomar a produção, segundo nota da companhia, após garantir que as premissas de segurança e logística para tal estavam atendidas. A partida das plantas será realizada em sequência.

Se as condições climáticas e de acesso ao polo permanecerem estabilizadas, a expectativa é concluir o processo em cerca de 15 dias. A parada das fábricas ocorreu no dia 3 de maio. “Nesses últimos dias, nossas equipes estiveram focadas em buscar as condições seguras para retomar a produção”, reforça o diretor industrial da Braskem RS, Nelzo da Silva.

No Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul, a Braskem possui seis unidades industriais, com capacidade produtiva de mais de cinco milhões de toneladas somados de químicos e resinas termoplásticas (polietileno e polipropileno) por ano, incluindo o biopolímero polietileno verde, feito a partir do etanol de cana-de-açúcar.

Para a partida das plantas, será necessário o acionamento do flare, dispositivo padrão de segurança utilizado pelas indústrias químicas e petroquímicas que gera uma chama ao queimar resíduos inaproveitáveis. Como parte desse processo, nos próximos dias poderá ser percebida uma luminosidade diferente do usual vinda das fábricas companhia.