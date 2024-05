Balanço aponta R$ 4,6 bilhões de prejuízos em moradias no RS

De acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) neste sábado (18), o prejuízo nos municípios afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul é de R$ 9,6 bilhões, conforme dados oficiais da Defesa Civil. O levantamento aponta que houve uma redução em relação ao montante levantado na sexta-feira (17) de cerca de R$ 10 bilhões, explicada pela atualização de dados de alguns municípios.

Dos R$ 9,6 bilhões em prejuízos, R$ 2,3 bilhões são no setor público, R$ 2,7 bilhões no setor privado e a maioria dos prejuízos são referentes ao setor habitacional, com R$ 4,6 bilhões, sendo mais de 105,4 mil casas danificadas ou destruídas.

Confira alguns dados do levantamento:

Impacto nas Habitações:

Danificadas: 96,2 mil;

Destruídas: 9,2 mil;

Total unidades habitacionais afetadas: 105,4 mil;

Prejuízos na habitação: R$ 4,6 bilhões.

Principais setores privados afetados:

Agricultura: R$ 2 bilhão em prejuízos;

Pecuária: R$ 220,5 milhões em prejuízos;

Indústria: R$ 267 milhões em prejuízos;

Comércios locais: R$ 129,7 milhões em prejuízos;

Demais serviços: R$ 86,8 milhões em prejuízos.

Principais setores públicos afetados:

Danos materiais (instalações públicas como escolas, hospitais, prefeituras, prédios de serviços públicos, instalações de usos comunitários, etc.): R$ 427,1 milhões em prejuízos;

Obras de infraestrutura (pontes, calçamento, asfaltamento de ruas e avenidas, viadutos, sistemas de drenagens urbanas etc.): R$ 1,6 bilhão em prejuízos;

Sistema de transportes: R$ 88 milhões em prejuízos;

Assistência médica emergencial: R$ 8,8 milhões em prejuízos;

Sistema de esgotamento sanitário: R$ 12,5 milhões em prejuízos;

Limpeza urbana e remoção de escombros (recolhimento e destinação): R$ 35,7 milhões em prejuízos;

Geração e distribuição de energia elétrica: R$ 5,1 milhões em prejuízos;

Sistema de ensino: R$ 83 milhões em prejuízos;

Abastecimento de água: R$ 13,2 milhões em prejuízos;

Sistema de controle de pragas e vetores (desinfestação e desinfecção): R$ 810 mil em prejuízos;

Distribuição de combustíveis: R$ 1,6 milhões em prejuízos;

Segurança Pública: R$ 1,3 milhão em prejuízos;

Telecomunicações: R$ 1,1 mil