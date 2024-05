Badesul busca alternativas para auxiliar a enfrentar os prejuízos das enchentes

O Badesul Desenvolvimento, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está atuando em várias frentes para minimizar os prejuízos provocados pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul em maio. A paralisação temporária do pagamento de financiamento será oferecida para ajudar os clientes de todos os portes a superarem este momento crítico, além de uma linha emergencial que estará à disposição dos municípios para recuperar a infraestrutura das cidades.



"Precisamos ser sensíveis ao cenário atual, que é de reconstrução do Rio Grande do Sul. Entendemos que esse tempo a mais que será ofertado pelo Badesul é fundamental para que todos possam se reorganizar", ponderou o secretário Ernani Polo. "Já estamos traçando outros planos para que consigamos, juntos, recuperar os empregos, a estrutura das cidades e voltarmos a pensar no futuro", disse.



Segundo o presidente do Badesul, Claudio Gastal, as primeiras ações voltadas a mitigar os danos provocados pela catástrofe climática devem estar disponíveis ainda esta semana. "Estamos finalizando os trâmites necessários para ampliar o prazo de pagamento das parcelas de operações não equalizáveis realizadas por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), isto é, aquelas que possuem indexador Selic ou TLP", adianta. O dirigente da agência de fomento reforça, ainda, que está sendo avaliada a possibilidade de oferecer contratos stand still, cuja quitação das parcelas é prorrogada, para os clientes que obtiveram crédito por meio do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) do Ministério do Turismo, do FINEP/Inovacred e das linhas do segmento de crédito rural.

LEIA TAMBÉM: Haddad diz que prorrogação da dívida do Rio Grande do Sul é provisória



Outra alternativa que estará disponível em breve é o Badesul Emergencial, que havia sido ofertado durante a pandemia do Covid-19 e foi retomado este mês. "Os recursos próprios do Badesul serão colocados à disposição dos municípios atingidos pelos alagamentos, que poderão aguardar para amortizarem as parcelas. Além disso, estamos à disposição para conversar sobre cada caso particular", destacou Gastal.



O dirigente ressaltou que o Badesul está comprometido com os empresários e com o Poder Público na missão de combater os danos provocados pela crise climática. "Tão logo ocorreram os primeiros alagamentos, começamos a discutir com as autoridades estaduais e municipais como minimizar os prejuízos decorrentes da destruição. Estamos de portas abertas e firmes na atuação em prol da recuperação do nosso Estado", afirmou Gastal.



Novas ações poderão ser adotadas pela instituição, de acordo com as necessidades da sociedade gaúcha. O Badesul está se reunindo constantemente com as instituições repassadoras - como o BNDES, Finep e Ministério do Turismo - e parceiros para agilizar o processo. No momento, a agência de fomento está aguardando a autorização dos agentes repassadores para realizar as renegociações. Outra alternativa que estará disponível em breve é o, que havia sido ofertado durante a pandemia do Covid-19 e foi retomado este mês. "Os recursos próprios do Badesul serão colocados à disposição dos municípios atingidos pelos alagamentos, que poderão aguardar para amortizarem as parcelas. Além disso, estamos à disposição para conversar sobre cada caso particular", destacou Gastal.O dirigente ressaltou que ona missão de combater os danos provocados pela crise climática. "Tão logo ocorreram os primeiros alagamentos, começamos a discutir com as autoridades estaduais e municipais como minimizar os prejuízos decorrentes da destruição. Estamos de portas abertas e firmes na atuação em prol da recuperação do nosso Estado", afirmou Gastal.Novas ações poderão ser adotadas pela instituição, de acordo com as necessidades da sociedade gaúcha. O Badesul está se reunindo constantemente com as instituições repassadoras - como o BNDES, Finep e Ministério do Turismo - e parceiros para agilizar o processo. No momento, a agência de fomento está aguardando a autorização dos agentes repassadores para realizar as renegociações.