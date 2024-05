Instituto GM ultrapassa R$ 1 milhão em ajuda para o Rio Grande do Sul

O Instituto General Motors, hub de investimento social da GM no Brasil, arrecadou, até o momento, mais de R$ 1 milhão para ajudar as vítimas dos desastres meteorológicos que assolam o Estado do Rio Grande do Sul. Esse dinheiro é oriundo de doações de empregados, concessionários, fornecedores, parceiros e da própria GM, que tem fábrica em Gravataí (RS).



Para incentivar as contribuições iniciais, o IGM se comprometeu a dobrar este valor em até R$ 500 mil, marca que foi atingida em menos de uma semana. A arrecadação continua e já soma R$ 1,2 milhão com o aporte do Instituto.



O montante será aplicado em três fases: na ajuda humanitária com aquisição de itens de limpeza, kits de higiene pessoal e água potável para distribuição em diversos pontos do Estado; na compra de itens necessários para retorno aos lares e ação de voluntariado com mutirão de limpeza e organização; e por fim, no entendimento das necessidades para a retomada do Estado.



''A GM está atuando em várias frentes, prestando assistência aos nossos empregados, suas famílias e a comunidade, usando todos os canais da GM para impulsionar as doações. Estamos empenhados em estimular uma rede de apoio crescente e com cada vez mais impacto'', diz Fabio Rua, vice-presidente GM América do Sul.

"Estamos em constante contato com autoridades e ONGs para entender a cadência das necessidades em cada uma das regiões atingidas. O importante é somar esforços para a reconstrução do nosso Rio Grande", completa Daniela Kraemer, presidente do Instituto General Motors (IGM).



Além disso, numa outra campanha, a GM está se mobilizando para auxiliar os 115 empregados da fábrica de Gravataí que tiveram as suas casas diretamente atingidas pelas enchentes.



A empresa também está disponibilizando veículos Chevrolet com tração 4x4 para operações de resgate e auxílio em geral liderados pela Cruz Vermelha e o Governo do Estado, por exemplo.



Outra iniciativa é uma parceria com a Claro, disponibilizando gratuitamente aos carros equipados com o sistema OnStar sinal de Wi-Fi e serviço de SOS no intuito de auxiliar buscas, resgates e dar suporte ao Rio Grande do Sul.



As doações para o IGM podem ser feitas pelo PIX: 71.534.457/0001-24. O valor será revertido para auxílio às vítimas.